อบจ.พัทลุงเจ้าภาพแข่งฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคใต้

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง เป็นประธานเปิดสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีทีมนักกีฬาอาวุโสจาก 9 จังหวัด ประกอบด้วย อบจ.ชุมพร อบจ.ตรัง อบจ.นครศรีธรรมราช อบจ.ปัตตานี อบจ.ภูเก็ต อบจ.ยะลา อบจ.สงขลา อบจ.สตูล และ อบจ.พัทลุงเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงและสนามกีฬาสิริวัณณวรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ พัทลุงและประธานสมาพันธุ์ อบจ.ภาคใต้ กล่าวว่า สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ อบจ.พัทลุงเป็นเจ้าภาพ จัดแข่งขันกีฬาอาวุโส องค์บริหารส่วนจังหวัดทางภาคใต้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคใต้ เพื่อคัดเอาทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศของภาคใต้เป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย