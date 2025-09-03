สนธิกำลังค้นบ้านผู้ต้องหาฆ่าฝัง “ฟิล์ม หลักช้าง” พบซุกสัตว์ป่าคุ้มครองเพียบ

นครศรีธรรมราช – ตำรวจสนธิกำลังเข้าค้นบ้านผู้ต้องหาคดีฆ่าฝัง “ฟิล์ม หลักช้าง” พบซุกสัตว์ป่าคุ้มครองเพียบ พร้อมสุนัขพิทบูลเฝ้าอีกหลายตัว เบื้องต้นได้ยึดนำไปดูแลที่สถานีคุ้มครองสัตว์ป่าพังงา ก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
วันนี้ (3 ก.ย.) พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย ผู้กำกับการ สภ.ช้างกลาง นำกำลังเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกับตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน กรมป่าไม้ และหมายค้นศาลจังหวัดทุ่งสง เข้าประสานกับ นายพิษณุ เกิดแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งเป็นบ้านของ นายโกศร โชจรุงเดช อายุ 39 ปี หนึ่งในผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น และร่วมกันปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพ กรณีฆ่า “ฟิล์ม หลักช้าง” แล้วนำศพไปฝังในหุบเขาหน้าเหมน อ.ช้างกลาง
เจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าตรวจพื้นที่รอบบ้านพบว่าอยู่กลางสวนผลไม้ ไม่พบว่ามีคนอาศัยอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่จึงให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำค้น โดยมีการติดกล้องวงจรปิดรอบบ้าน มีการล่ามสุนัขพันธ์พิทบูลไว้หลายตัว เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยต้องใช้ความระมัดระวังและเข้าตรวจสอบภายในกรงเลี้ยงสัตว์ในหลายมุมราวกับสวนสัตว์ รอบบ้านพบสัตว์ป่าคุ้มครองหลายรายการ จึงทำการตรวจยึดพบว่ามีชะมดแผงสันหางดำ หมีขอหรือบินตุรง นกกระแตแต้แว็ด ซึ่งเป็นสัตว์สงวนอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง
พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย ผู้กำกับการ สภ.ช้างกลาง ระบุว่า สืบเนื่องจากคดีฆ่าแล้วฝังเมื่อหลายวันก่อน ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านหลังนี้มาแล้ว 1 ครั้ง โดยคราวนั้นได้ทำการตรวจยึดหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีได้หลายรายการ และพบว่ามีการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหลายรายการ ตำรวจได้บันทึกภาพไว้ และต่อมาได้มีการประสานงานหน่วยงานเที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ร่วมกันขอหมายค้นเข้าตรวจยึดสัตว์ป่าเหล่านี้เพื่อให้การช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่จะได้นำไปดูแลที่สถานีคุ้มครองสัตว์ป่าพังงาไว้ก่อน ก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ส่วนผู้ต้องหาที่ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองคือ นายโกศร จะได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม โดยปัจจุบันอยู่ในความควบคุมโดยอำนาจศาลจังหวัดพังงา ฐานมีไว้ในความครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 17 ระวางโทษมาตรา 92 ซึ่งได้จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป