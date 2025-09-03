พี่เมียชักปืนยิงน้องเขยเจ็บสาหัสหลังจากทะเลาะวิวาทชกต่อยกัน

พัทลุง - พี่เมียกับน้องเขย บ้านติดกัน เกิดทะเลาะวิวาทชกต่อยกลางดึก พี่เมียชักปืนยิงน้องเขยอาการสาหัส ก่อนหลบหนี
วันนี้ (3 ก.ย.) เวลา 00.15 น. พ.ต.ท.หญิง จิรพร โสดแก้ว สารวัตรเวร สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว ก่อนพี่เมียยิงน้องเขยได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดหน้าบ้านหลังหนึ่งใน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมตำรวจชุดสืบสวน
ในที่เกิดเหตุ บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบเพียงรอยเลือด ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อนายโกวิทย์ ชนะบาล อายุ 43 ปี เจ้าของบ้าน พลเมืองดีได้นำส่ง ร.พ.พัทลุง เพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือ มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าบริเวณหน้าอกด้านขวา 1 นัด อาการสาหัส
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ขณะที่นายโกวิทย์ หรือตั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ เตรียมตัวจะออกไปกรีดยางพารา ได้ทะเลาะวิวาทกับพี่เมีย คือ นายสุรชัย จิตรักษ์ อายุ 43 ปี ที่มีบ้านติดกัน แล้วมีการชกต่อย จนสร้อยคอของนายโกวิทย์ตกลงบนพื้น ก่อนนายสุรชัยจะยิงใส่ 1 นัด จนนายโกวิทย์ล้มลงกับพื้นต่อหน้าภรรยา นางพัชรี ภรรยาเห็นสามีล้มลง ได้พยุงร่างที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถยนต์ไปยังบ้านผู้ใหญ่บ้าน เพื่อช่วยขับรถไปส่ง ร.พ.ดังกล่าว
หลังเกิดเหตุ นายสุรชัยได้หลบหนีไป ในเบื้องต้น ตำรวจได้เร่งสอบสวนหาพยานหลักฐาน ก่อนติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป