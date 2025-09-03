เริ่มแล้วการประชุม RBC ไทย-มาเลเซีย ที่ภูเก็ต ร่วมหารือเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย–มาเลเซีย จัดประชุมครั้งที่ 117 ที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมหารือและทบทวนประเด็นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือชายแดนอย่างมั่นคง
วันนี้ ( 3 ก.ย.68) ที่ โรงแรม อังสนา ลากูน่า จ.ภูเก็ต พลตรี อภินันท์ แจ่มแจ้ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ในฐานนะผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 และ พลโท ดาโต๊ะ มาเล็ก ราซัค บิน ชูลัยมาน ผู้บัญชาการกองกำลังกองทัพบกสนาม ภาคตะวันตก ประเทศมาเลเซีย เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ระหว่างไทย-มาเลเซีย เพื่อร่วมหารือและทบทวนประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชายแดน รวมถึงการเสริมสร้างการปฏิบัติการร่วม การแลกเปลี่ยนข่าวกรองและข้อมูล ตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การลักลอบเข้าเมือง การขนสินค้าผิดกฏหมาย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และปัญหาอื่นๆตามแนวชายแดน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมที่มีศักยภาพสูงสุง
สำหรับ การประชุม RBC ครั้งที่ 117 เป็นเวทีสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันของทั้งสองประเทศในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงชายแดน การธำรงรักษาสันติภาพ และการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งบรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความเป็นมิตร ความไว้วางใจ และเข้าใจกัน โดยแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและมาเลเซีย
นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ทหาร และเจ้าหน้าที่ชายแดน โดยทั้งสองประเทศตระหนักว่ากลไก RBC ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคง แต่ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน และความเคารพซึ่งกันและกันของชุมชนชายแดน
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศตกลงว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ครั้งที่ 118 จะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 โดยต่างเชื่อมั่นว่า กลไก RBC จะยังคงทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน ขับเคลื่อนการพัฒนา และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม RBC ครั้งที่ 117 จึงนับเป็นอีกก้าวที่สะท้อนถึงมิตรภาพอันยั่งยืน และความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและมาเลเซีย ในการสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองให้กับภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน