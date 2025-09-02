ปัตตานีป่วน! คนร้ายลอบเผาทำลายกล้องวงจรปิด 3 อำเภอ รวม 12 ตัว

ปัตตานี - จนท.ตรวจสอบเหตุป่วนวางเพลิงเผากล้องวงจรปิดในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดปัตตานี พบคนร้ายเผาทำลายกล้องวงจรปิด 7 จุด รวม 12 ตัว
วันนี้ (2 ก.ย.) ที่จังหวัดปัตตานี ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเผากล้องวงจรปิดในพื้นที่ 3 อำเภอ จำนวน 7 จุด ประกอบด้วย อ.มายอ จำนวน 3 จุด, อ.ทุ่งยางแดง จำนวน 2 จุด และ อ.ยะหริ่ง จำนวน 2 จุด เคราะห์ดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อำเภอมายอ พบการเผาทำลายกล้องวงจรปิด จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณสามแยก ม.1 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จำนวน 2 ตัว, จุดที่ 2 บริเวณสายชลประทาน ม.2 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จำนวน 2 ตัว และจุดที่ 3 หน้าโรงเรียนบ้านถนน ม.1 ต.ถนน อ.มายอ จำนวน 2 ตัว
อำเภอทุ่งยางแดง พบการเผาทำลายกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณสามแยก บ้านปาเซปูเต๊ะ ม.2 ต.ปากู จำนวน 3 ตัว และจุดที่ 2 เขตรอยต่อระหว่าง บ.ปาเซปูเต๊ะ ม.2 และ บ.เขาดิน ม.3 ต.ปากู จำนวน 1 ตัว
อำเภอยะหริ่ง พบเหตุลอบทำลายกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณสี่แยก บ.บาโลย ม.3 ต.บาโลย และจุดที่ 2 บริเวณหน้ามัสยิด บ้านกาแล ม.3 ต.บาโลย