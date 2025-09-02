จุดจบของคนหัวร้อน รวบทันควัน อดีตส่มีวางเพลิงเผารถอดีตเมียเสียหายวอด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต-จุดจบของคนหัวร้อน ! อดีตสามี ย่องลอบเผารถเก๋ง อดีตภรรยา ขณะจอดอยู่หน้าบ้านพักเสียหายวอด ชุดสืบสวน สภ.วิชิตบุกรวบตัว สารภาพทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เมื่อเวลา 15.30 น.วันนี้ ( 2 ก.ย.68 ) พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ อำนาจเจริญยิ่ง รอง ผกก.สส.พ.ต.ต.วิทยา กุลน้อย สว.สส.นำกำลังชุดสืบสวน สภ.วิชิต ควบคุมตัวนายยุท (นามสมมติ) อายุ 49 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 2 ก.ย.68 ในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น พร้อมไปชี้จุดซื้อน้ำมันก่อนเข้าไปก่อเหตุลอบเผารถเก๋งมาสด้า 2 สีแดง ภูเก็ต ซึ่งเป็นของ น.ส.ภา (นามสมมติ) อายุ 49 ปี อดีตภรรยาของนายยุท ซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านพื้นที่ หมู่ 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต เมื่อเวลา 00.55 น.วันที่ 1 ก.ย.68 จนได้รับความเสียหายก่อนหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วิชิต ติดตามการสืบสวนสอบสวน เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ ผู้ก่อเหตุไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง จนพบกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าบ้านผู้เสียหายบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้ ตั้งแต่ก่อนก่อเหตุจนก่อเหตุแล้วหลบหนี โดยคนร้ายเป็นชาย นสวมกางเกงขาสั้น สวมเสื้อกันฝนพลาสติกใส สวมหมวกกันน็อคเดินมายังบริเวณจุดจอดรถเก๋งของผู้เสียหายที่จอดอยู่หน้าบ้าน
จากนั้นได้ราดน้ำมันและจุดไฟเผารถทันที หลังเกิดเหตุได้หลบหนีไป เบื้องต้นผู้เสียหายเชื่อว่าคนร้ายที่ปรากฎในภาพกล้องวงจรปิดคล้ายกับนายยุท ซึ่งเป็นอดีตสามีและเลิกรากันไปกว่า 2 เดือน จากนั้นชุดสืบสวนได้นำหมายจับเข้าจับกุมตัวที่บ้านพักก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำที่ สภ.วิชิต
นายยุท ยอมรับเป็นผู้ก่อเหตุวางเพลิงรถเก๋งของอดีตภรรยาจริง เพราะอารมณ์ชั่ววูบและได้สำนึกผิดกับสิ่งที่ก่อเหตุไปแล้ว โดยชุดสืบสวนได้ยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ ส่วนเสื้อผ้าและหมวกกันน็อคที่ใช้ก่อเหตุได้นำไปทิ้งถังขยะข้างทาง จนกระทั่งมาถูกจับกุมในที่สุด