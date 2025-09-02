ตลาดสดใส! หนุ่มตรังใช้พื้นที่ว่างในสวนปาล์มเพาะเลี้ยงไก่ชนขายสร้างรายได้หลักหมื่น

ตรัง - หนุ่มตรังใช้พื้นที่ว่างในสวนปาล์มมาเพาะเลี้ยงไก่ชนขาย ซึ่งตลาดมีความต้องการสูง โดยหากเป็นไก่ชนที่ผ่านการชนและมีสถิติดี จะมีราคาสูงสุดถึง 50,000 บาท
วันนี้ (2 ก.ย.) นายกฤษดา ศรีคง อายุ 52 ปี หรือ พี่นก ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ได้ใช้เวลาว่างและพื้นที่ว่างในสวนปาล์มน้ำมันมาเพาะเลี้ยงไก่ชน ด้วยความชื่นชอบส่วนตัวที่คลุกคลีกับไก่ชนมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากคุณปู่ชอบเล่นไก่ชน แต่เพิ่งได้มาเพาะเลี้ยงอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยจะพยายามเสาะแสวงหาพ่อแม่พันธุ์ไก่ชนมาจากพรรคพวกเพื่อนฝูงที่จังหวัดชุมพร พังงา นครศรีฯ พัทลุง สงขลา และเน้นคัดมาจากสายเลือดที่ชนะคู่ต่อสู้มามากๆ เอามาผสมพันธุ์กัน
ทั้งนี้ เมื่อได้ไก่ชนสายพันธุ์ดีเกิดขึ้นในฟาร์มของตัวเองแล้ว จะให้เพื่อนเอาไปชน และเมื่อตัวใดชนะหลายครั้ง เช่น ชนชนะรวด 8 ครั้ง หรือชนะคู่ต่อสู้ในเวลาอันสั้นเพียง 35 วินาที ก็จะเก็บเอาไว้ทำพ่อพันธุ์ จนขณะนี้มีไก่ชนตัวผู้ที่พัฒนาสายพันธุ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ตัว ส่วนไก่ชนตัวเมียที่ฟักออกมาจากพ่อแม่เดียวกัน หรือเลือดชิดกัน เมื่อเลี้ยงได้น้ำหนักประมาณ 1-1.5 กก. ก็จะขายออก เพราะไม่สามารถนำมาทำแม่พันธุ์ได้ แต่มีราคาดีถึง กก.ละ 100 บาท เพราะไก่ตัวเมียเหล่านี้จะอ้วน น้ำหนักดี เนื้อนุ่ม และปลอดสารเคมี เพราะให้กินเฉพาะข้าวเปลือกเช่นเดียวกับไก่ตัวผู้ที่จะคัดไว้ทำพ่อพันธุ์ จึงเป็นที่ต้องการของลูกค้า มีกาคสั่งจองไว้ตลอดทำให้มีไม่พอขาย
โดยแม่พันธุ์ไก่ชน ปกติจะออกไข่ครั้งละ 7-8 ฟอง ซึ่งแรกๆ จะฟักเสียไปบ้าง 1-2 ฟอง แต่ล่าสุดสามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้นิ่งแล้ว ทำให้ฟักออกมาสมบูรณ์ทั้งหมด และเมื่อเลี้ยงต่อไปประมาณ 11-12 เดือน ก็จะสามารถรู้ได้ว่าไก่ชนตัวนั้นลีลาเป็นอย่างไร และจะมีคนมาขอสั่งซื้อเลยในราคาตัวละ 2,000-2,500 บาท แต่หากเป็นไก่ชนที่เคยผ่านการชนและทำสถิติได้ดีก็จะมีค่าตัวสูงขึ้น เช่น บางตัว 30,000-50,000 บาท จึงถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้อย่างดี ทั้งตัวไก่ชนตัวผู้และไก่ชนตัวเมีย ส่วนตัวจึงเตรียมขยายฟาร์มเพาะเลี้ยงไก่ชนขายอย่างเต็มตัว เพราะขณะนี้ในจังหวัดตรังยังมีธุรกิจเช่นนี้น้อย ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. (083) 690-3744