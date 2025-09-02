“สยามฟูด เซอร์วิส” รุกตลาดภาคใต้ ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโตต่อเนื่อง ภูเก็ตความต้องการสูงตามการท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “สยามฟูด เซอร์วิส” รุกตลาดอาหารภาคใต้ จัดงานฉลองครบรอบ 40 ปี ที่ภูเก็ต นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ลูกค้าทั้งโรงแรมและร้านอาหาร ที่ตลาดเติบโตต่อเนื่องตามการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าปีละ 10% และความต้องการเปลี่ยนแปลงตามกลุ่มนักท่องเที่ยว
วันนี้ (2 ก.ย.68) บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารนำเข้าแบบครบวงจร จัดงาน Discovery The New Experiences & Beyond ฉลองครบรอบ 40 ปี โดยมี น.ส.ปรียดา ศรีพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ และ นายไบรอัน วินเซนต์ ทัน Heads of Sales Commercial and Marketing ร่วมกล่าวเปิดงาน และมีตัวแทนจากโรงแรม ร้านอาหาร ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น ภูเก็ต พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ฯลฯ เข้าร่วมงาน อย่างคับคั่ง ณ โรงรามาดา พลาซ่า บาย วินแฮมด์ เจ้าฟ้า จ.ภูเก็ต
โดยภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์อาหารทั้งที่สยามฟูดผลิตเองและนำเข้ามาจากต่างประเทศ ให้กลุ่มลูกค้าได้ชมและชิม รวมไปถึงการปรุงอาหารโชว์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เมนูต่อไป
น.ส.ปรียดา ศรีพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า การจัดงานครบ 40 ปี ของสยามฟูดฯในวันนี้ เป็นการจัดครั้งที่ 2 ในภูเก็ต โดยครั้งแรกเราจัดฉลองครบรอบ 35 ปี ซึ่งการจัดงานในวันนี้ ทางเราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและผลิตเอง ให้แขกที่มาร่วมงานได้รับทราบและได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น ซีส เบอเกอรี่ รวมไปถึงอินโนเวชั่นใหม่ของสยามฟูดให้ลูกค้าได้ชมเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจต่อไป ซึ่งทางเรามามีผลิตภัณฑ์อาหารทั้งที้นำเข้าและผลิตเองกว่า 60 แบรนด์
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สยามฟูด ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าในพื้นที่ภูเก็ตและภาคใต้ ทั้งในส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงแคทเทอริ่ง โดยเฉพาะหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ตลาดมีการเติบโตที่สูงขึ้นในทุกๆ ปี ไม่ต่ำกว่าปีละ 10% ทั้งในส่วนของภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆ ของภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวของภูเก็ตและพื้นที่ภาคใต้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเพิ่มสูงขึ้นตามการท่องเที่ยวว
“แนวโน้มความต้องการมีเพิ่มขึ้นตลอด ทั้งในส่วนของปริมาณและประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารที่เปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น อย่างกรณีของภูเก็ตถ้าช่วงไหนที่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลางเข้ามามาก ความต้องการของผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบโจทก์ความต้องการของกลุ่มอาหรับก็จะเพิ่มตามไปด้วย รวมไปถึงลูกค้าทั่วไป ยุโรป จีน ฯลฯ ซึ่งทางเรามีสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายสามารถตอบโจทก์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม เช่น เนื้อนำเข้าจากออสเตรเลีย สหรัฐ ซีสนำเข้าจากทั่วโลก ซีฟู้ด เป็นต้น” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส กล่าวและว่า
จากที่ตลาดมีการเติบโตอย่างเนื่อง ทำให้สยามฟูดไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาการให้บริหารลูกค้าอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องกาของลูกค้า เช่น ก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดเข้ามีการนำเข้าเนื้อเข้ามาเป็นชิ้นๆ แต่ตอนนี้เราสามารถที่จะทำเนื้อเป็นชิ้น หรือ สไลด์ ตามความต้องการของลูกค้า และช่วยเหลือลูกค้าให้สะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น