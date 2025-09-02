อบจ.สงขลา เปิดเวทีฟังเสียงประชาชน ชูไฮไลต์พลิกโฉม “อควาเรียมหอยสังข์” สู่แลนด์มาร์กใหม่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อบจ.สงขลา เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น 3 โครงการพัฒนาพื้นที่สำคัญ ชูไฮไลต์ “ปรับปรุงอควาเรียมหอยสังข์” มุ่งยกระดับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางทะเล ควบคู่การพัฒนาภูมิทัศน์สะพานป๋าเปรม–ถนนสายหลัก และพื้นที่โคกไร่ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
วันนี้ (2 ก.ย.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ที่โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดสงขลา รวม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพลิกโฉมอควาเรียมหอยสังข์, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก และโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งในพื้นที่แปลงโคกไร่ เพื่อเป็นแนวทางให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้าง
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินโครงการฯ ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในขั้นต่อไป
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า โครงการทั้ง 3 เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลักที่มุ่งยกระดับสงขลาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง โดยระบุว่าได้จัดทำประชาคมเพื่อสอบถามความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งเตรียมงบประมาณสำหรับการสำรวจและออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วในปี 2569 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการส่งมอบพื้นที่จากกรมธนารักษ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน จากนั้นจะเดินหน้าโครงการอย่างเป็นรูปธรรมทันที
“สำหรับแหล่งงบประมาณมีการวางไว้ 2 แนวทาง คือ เปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนพัฒนา หรือใช้งบประมาณจากรัฐบาลกลางและอบจ.สมทบ โดยเชื่อว่าเมื่อโครงการดำเนินการแล้ว จะสร้างเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ประชาชนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสงขลาได้อย่างชัดเจนภายใน 4 ปี” นายก อบจ.สงขลา กล่าว