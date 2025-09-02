ผบก.สส.ชายแดนใต้ย้ำระเบิด 9 จุดมุ่งทำลายเศรษฐกิจ-ประสงค์ต่อทรัพย์อย่างชัดเจน

ยะลา - แม่ทัพภาค 4 นำแถลงผลการบังคับใช้กฏหมายในพื้นที่ชายแดนใต้ในห้วงเดือน ส.ค. ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 21 ราย อยู่ระหว่างซักถาม 14 ราย ทั้งเหตุยิงนายกเล็ก ต.รือเสาะ ลอบวางระเบิดที่ว่าการ อ.สุไหงโก-ลก ชี้เหตุบึ้ม 9 จุดมุ่งทำลายระบบเศรษฐกิจและประสงค์ต่อทรัพย์อย่างชัดเจน
วันนี้ (2 ก.ย.) ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.รมน.) ภาค 4 พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ รองโฆษกศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฏหมายด้านความมั่นคงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
พล.ท.ไพศาล เปิดเผยว่า ในห้วงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามนโยบายรัฐบาล โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 21 ราย และอยู่ระหว่างการซักถาม 14 ราย ทุกคดีที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมด และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับและติดตามจับกุมต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.ชุมพล ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (1 ก.ย.) ว่า รูปแบบการก่อเหตุเป็นลักษณะที่มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์อย่างชัดเจน โดยคนร้ายได้ใช้ระเบิดแบบเฉพาะเจาะจงที่ออกแบบมาสำหรับทำลายตู้เซฟโดยเฉพาะ ซึ่งมีการวางแผนเตรียมการและจุดชนวนด้วยรีโมต บ่งชี้ว่าเป็นการกระทำของกลุ่มขบวนการที่มุ่งทำลายระบบเศรษฐกิจและประสงค์ต่อทรัพย์อย่างชัดเจน
“เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานและรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันอีกครั้ง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กลุ่มคนร้ายได้เงินจากตู้เอทีเอ็มไปจำนวนหนึ่ง” พล.ต.ต.ชุมพล กล่าว
พล.ต.ต.ชุมพล กล่าวว่า ผลการบังคับใช้กฏหมายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฯ ได้เข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย 15 ครั้ง ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 21 ราย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายเหตุการณ์สำคัญ เช่น เหตุยิงนายนิตย์ชัย หมานแก้ว ที่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 68 เหตุลอบยิงและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะ เหตุยิงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรือเสาะ และเหตุลอบวางระเบิดและโจมตีที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีต่างๆ ได้แล้ว 17 คน และคดีสำคัญอื่นๆ ที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป