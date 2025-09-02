ศอ.บต.จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมแก่เยาวชนชายแดนใต้

กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมแก่เยาวชนในชุมชนเป้าหมาย ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี มุ่งเน้นให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เรียนรู้ความเป็นจริงทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ลดอคติและความหวาดระแวง สร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด และพร้อมขยายแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไปสู่ชุมชนของตน
โดยมี นายรณฤทธิ์ ศรีอาจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักงบประมาณ) เป็นประธานเปิด และมี นายขจรยศ ศรีทวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง