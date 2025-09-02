พร้อมแล้วแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน คลองในหลวงหัววัง-พนังตัก

ชุมพร - อบจ.ชุมพร จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน คลองในหลวงหัววัง-พนังตัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง และ สืบสานมรดกภูมิปัญญา
วันนี้ ( 2 ก.ย.68) ที่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร พร้อมด้วย นายอภิชัย อินทนาคม ประธานสภา อบจ.ชุมพร, นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร, นายสัญชัย หนูสุด นายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง, พ.ต.อ.นิรันดร์ กันจู รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร ร่วมกันแถล่งข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร และจะได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2568 ณ คลองในหลวง หัววัง-พนังตัก ตำบลนาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง ตลอดจนเป็นการธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่ประชาชน และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัลเรือยาวประเภท 32 ฝีพายผู้นำ และประเภท 16 ฝีพายทั่วไป สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลเรือยาวประเภท 32 ฝีพายทั่วไปภายในจังหวัดชุมพร และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานถ้วยรางวัลเรือยาวประเภท 8 ฝีพาย
สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ประเภท 32 ฝีพายผู้นำ, ประเภท 32 ฝีพายทั่วไปภายใน จังหวัดชุมพร, ประเภท 16 ฝีพายทั่วไป และประเภท 8 ฝีพาย, พิธีเปิดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ ในวันที่ 11 กันยายน 2568 พร้อมขบวนอัญเชิญ ถ้วยพระราชทาน และการแสดงรำถวายประกอบขบวนแห่, นิทรรศการแสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน,การประกวดกองเชียร์แข่งขันเรือยาว, การแสดงลานวัฒนธรรม, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การแสดงถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.