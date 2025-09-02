สอนไม่จำ! ชุดช้างศึกสองเลรวบหนุ่มสงขลาไม่ฟังคำเตือนแม่เปิดค้ายาบ้าในโรงงาน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - แม่ช็อกลูกชายหัวแก้วหัวแหวนกลายเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้า หลังถูกตำรวจล่อซื้อและจับกุมได้แล้วพามาค้นที่บ้าน ไม่คิดว่าลูกจะค้ายาเพราะมีงานทำและฐานะทางบ้านไม่ได้ลำบากอะไร เผยพูดเตือนทุกวันว่าอย่ายุ่งกับยาเสพติด
วันนี้ (2 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าว ตชด.437 หรือชุดช้างศึกสองเล นำโดย ร.ต.อ.พิจิตร รักทอง หัวหน้าชุด ร่วมกับตำรวจสภ.สะเดา และฝ่ายปกครองอำเภอสะเดา วางแผนล่อซื้อยาบ้าจากหนุ่มโรงงานที่ผันตัวมาเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้าให้คนงานในโรงงาน โดยนัดส่งของกันที่โรงจอดรถข้างป้อมยามโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา
ต่อมาได้มี นายคมสัน วงค์บุญธรรม อายุ 35 ปี หรือเอก เอเย่นต์ค้ายาบ้าขับรถจักรยานยนต์มาส่งยาให้สาย เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม พบยาบ้าในกระเป๋ากางเกง 30 เม็ด และถึงกับหน้าซีดเกือบเป็นลม
เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถจักรยานยนต์ฮอนด้า MSX สีแดงดำ ทะเบียน 1กท 3630 สงขลา โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และรับว่ายังมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในห้องนอนที่บ้านอีกจำนวนหนึ่งด้วย จึงคุมตัวไปค้นที่บ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา แต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงบ้านแม่ของนายคมสันถึงกับงงว่าตำรวจมาทำไมที่บ้าน พอรู้ว่าลูกชายถูกจับเพราะค้ายาบ้าก็ถึงกับช็อก ไม่เคยคิดหรือรู้มาก่อนเลยว่าลูกชายค้ายา เพราะมีการมีงานทำดีๆ และฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ลำบากหรือเดือดร้อนอะไรเลย
เมื่อถามลูกชายว่า ค้ายาทำไมและสอนทุกวันว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ไม่คิดว่าลูกชายจะทำในสิ่งที่แม่เตือนมาตลอด โดยลูกชายไม่ตอบและอยู่ในสภาพที่คอตก
จากนั้นจึงพาตัวไปค้นที่ห้องนอนโดยมีแม่ตามไปด้วยพบยาบ้าอีก 97 เม็ดอยู่ในห้องนอน ต่อหน้าต่อตาแม่ที่ถึงกับอึ้ง แต่ก็ยังรักลูกพยายามพูดต่อรองกับตำรวจให้ลูกชายถูกดำเนินคดีน้อยที่สุด ไม่ต้องถึงขั้นจำหน่าย เพราะว่าอยู่กับลูกชายคนนี้เพียงคนเดียว
สุดท้าย เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย
และจากการสอบสวนนายคมสัน ก็ยอมรับสารภาพว่าขายยาบ้ามาได้ 1 ปีแล้ว รับมาจากเอเยนต์ชื่อเอียด ครั้งละ 200 เม็ด ในราคา 4,000 บาทและนำมาแบ่งถุงขายถุงละ 5 เม็ด ราคา 200 บาท ลูกค้าก็จะเป็นคนงานในโรงงาน
สำหรับการจับกุม นายคมสัน เอเย่นต์ค้ายาบ้ารายนี้ทางชุดช้างศึกสองเล ได้รับการแจ้งเบาะแสทางเพจของชุดช้างศึกสองเล ว่านายคมสัน มีพฤติกรรมขายยาบ้าให้คนงานในโรงงานโดยไม่สนใจใครหรือกลัวว่าจะถูกจับกุมแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงวางแผนล่อซื้อและจับกุมได้ดังกล่าว