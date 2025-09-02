ไม่รอด 2 หนุ่มพังงา ซุกยาบ้าในรีสอร์ต ตร.ท้ายเหมืองบุกรวบยึดของกลางยาบ้า กว่า 1 แสนเม็ด

พังงา - ตำรวจสืบสวน สภ.ท้ายเหมือง นำกำลังบุกจับ 2 หนุ่ม ชาวพังงา หลัง สืบสวนพบพฤติการณ์ต้องสงสัย ตะลึง! ยาบ้ายาบ้า ซุกในห้องพักรีสอร์ต กว่า 1 แสนเม็ด
วันนี้ (2 กันยายน 2568 ) ที่สภ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายไพรัช เพชรยวน ผู้ว่าราชจังหวัดพังงา พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ร่วมแถลงข่าว การจับกุมพ่อค้ายาเสพติด 2 ราย พร้อมยาบ้ากว่า100, 000เม็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ท้ายเหมือง จับกุมได้เมื่อเวลาประมาณ 02.30 น. คืนวันที่ 1 ก.ย. ผ่านมา
สำหรับการจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ท้ายเหมือง ตรวจพบพฤติการณ์ต้องสงสัย ของ 2 หนุ่ม ชาวพังงา พ.ต.อ.ชัยพฤกษ์ ผาติวราภร ผกก.สภ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน จึงนำลำลังเข้าตรวจค้นที่ห้องพักในรีสอร์ตแห่งหนึ่ง จึงเข้าตรวจค้นห้องพักหมายเลข 303 ในพื้นที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เมื่อเข้าไปในห้องเจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึง เพราะมีการซ่อนยาเสพติดไว้ในห้องพักจำนวนมาก
จึงได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายตานงค์ หรือตั๊ก (สงวนนามสกุล)อายุ 25 ปี ชาว ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา และ นายขยัน (สงวนนามสกุล) หรือยัพ อายุ 24 ปี ชาว ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา
พร้อมของกลางยาบ้า (WY) รวม 101,001 เม็ด แบ่งบรรจุในถุงพลาสติกหลายขนาด ซุกซ่อนในกล่องและกระสอบภายในห้องพักรีสอร์ตแห่งหนึ่งในตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda PCX 150 สีดำ ทะเบียน กบ 5533 กระบี่ โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และซองพลาสติกสำหรับบรรจุยาเสพติด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป