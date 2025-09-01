(ชมคลิป) กระบะเสียหลักชนรถสองแถวรับส่งนักเรียนพัทลุงตกข้างทางเจ็บรวม 5 ราย

พัทลุง - ฝนตกถนนลื่น รถกระบะเสียหลักเบียดชนรถสองแถวรับส่งนักเรียนตกข้างทางนักเรียนเจ็บ 5 ราย
วันนี้ (1 ก.ย.) เวลา 17.00 น. ตำรวจ สภ.ควนขนุน จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุรถยนต์กระบะชนรถสองแถวโดยสารส่งนักเรียน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดเลยสี่แยกโพธิ์ทองไปทางเส้นทางเข้าตัว อ.ศรีบรรพต ท้องที่ ม.9 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพชะมวง กู้ชีพ ร.พ.ควนขนุน และอาสาสมัครกู้ภัยพัทลุง
ในที่เกิดเหตุ ตรงริมถนน เจ้าหน้าที่พบรถสองแถว หมายเลขทะเบียน 10-2550 พัทลุง ที่บรรทุกผู้โดยสารเป็นนักเรียนรวม 20 คนพลิกตะแคงริมถนน ทำให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งหมด 5 ราย เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งนำส่ง ร.พ.ควนขนุนอย่างเร่งด่วน โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัส และใกล้กันเจ้าหน้าที่พบรถยนต์คู่กรณีมิตซูบิชิไทตัน 3 ฒก 3409 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ริมถนน ด้านซ้ายฝั่งตรงข้ามคนขับได้รับความเสียหาย
ด้านนายเสน่น้อย พูนเพชร อายุ 54 ปี คนขับรถโดยสาร กล่าวว่า ก่อนเกิดขณะที่รับเด็กนักเรียนกลับบ้านหลังเลิกเรียน รวมผู้โดยสาร 17 คน เพื่อมุ่งกลับปลายทางบ้านปากเหมือ อ.ศรีบรรพต เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ขณะขับมาตามถนนเลยสี่แยกโพธิ์ทอง 300 เมตร มีรถยนต์กระเสียหลักมาชนท้าย ก่อนทั้งคันได้สะบัดออกแล้วรถของตนตกลงข้างทางจนเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว