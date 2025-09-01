ตชด. 426 กระบี่ สกัดจับ ขบวนการขนยาบ้า ยึดของกลางกว่า 1.3 ล้านเม็ด ผู้ต้องหา 6 คน

กระบี่ - ตชด.ที่426 กระบี่ สกัดจับขบวนการยาบ้า ล็อตใหญ่ ยึดได้ว่า 1.3 ล้านเม็ด รถยนต์ 3 คัน ผู้ต้องหา 6 คน ขณะนำของกลางมาพักที่ อ.ปลายพระยาจ.กระบี่ รอยต่อสุราษฎร์ธานี เตรียมส่งไปใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้ (1 ก.ย.2568 ) ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.ต.ท.กิติพัฒน์ รื่นรวย รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 และพ.ต.ต.ณรงค์ อ่อนทอง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 กระบี่ พร้อมด้วยนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.อ.สรรเสริญ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ นายภาณุพงษ์ สวัสดิวงศ์ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมแถลงข่าว ผลการจับกุมเครือข่าย ยาเสพติดรายใหญ่ ผู้ต้องหา 6 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 1,376,000 เม็ด
โดยผู้ต้องหา ทั้ง 6 คน ประกอบด้วย นางสาววรรณี อายุ 38 ปี นางสาวอมรรัตน์ อายุ 38ปี นายมูฮำหมัด อายุ 38 ปี นายยามาล อายุ 33 ปี ทั้ง 4 คนเป็นชาว จ.สตูล นายซุลกีฟลี อายุ 35ปี ชาว จ.สงขลา และนายอัสฮา มะอายุ 36 ปี ชาว จ.ยะลา
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 1,376,000 เม็ด รถยนต์ 3 คัน ประกอบด้วย รถเก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิ มิราจ สีดำ แผ่นป้ายทะเบียน ขข – 7115 สงขลา รถกระบะยี่ห้อโตโยต้า รีโว่ ตอนเดียว สีเทา ติดแผ่นป้ายทะเบียน ผผ-5703 สงขลา รถกระบะยี่ห้ออิซูซุ ดีแม็ค 4 ประตู สีดำ ติดแผ่นป้ายทะเบียน กอ-8466 สงขลา และโทรศัพท์มือถือ จำนวน 6 เครื่อง
ทั้งนี้ก่อนการจับกุม ทางชุดจับกุม ได้รับแจ้งจากสายลับว่า ในคืนวันที่ 31 ส.ค.68 จะมีการลักลอบส่งมอบยาเสพติด(ยาบ้า) บริเวณริมถนน สาย 44 เซาว์เทริน กระบี่-สุราษฎร์ธานี ม.5 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา และรอยต่อ พื้นที่ ม.3 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี จึงได้วางแผนจับกุม
โดยผู้ต้องหา 4 รายแรกจับกุมได้ ที่บริเวณริมถนน สาย 44 เซาว์เทริน กระบี่-สุราษฯ หน้ารีสอร์ท แห่งหนึ่ง พร้อมของกลางจำนวน768,000 เม็ด จากการสอบสวนขยายผลทั้ง4 คน ยอมรับว่าได้นัดส่งมอบยาเสพติดหรือยาบ้าให้กับผู้ต้องหาอีก 2 ราย ที่จะมารับในพื้นที่ อ.ปลายพระยา และทั้งสองไหวตัวทันหลบหนีไปได้ แต่ยังมียาบ้าอยู่อีกจำนวน 608,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ไม่ไกลจากจุดแรก รอส่งให้ลูกค้าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ต้องหาอีก2 คน คือ นายซุลกีฟลี และนายอัสฮา ฯ จะเดินทางมารับของกลาง เจ้าหน้าที่จึงได้ติดต่อทั้งสองมารับ ก่อนจะควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุด
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทัง6 คน “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
และทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป และแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ ผู้ถูกจับที่ 3,5,6 ว่า“เสพสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาต ”ควบคุมตัวส่งเจ้าพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับการจับกุมยาเสพติดครั้งนี้ถือเป็นการทลายเครือข่ายค้ายารายใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคม และเป็นการสร้างความมั่นใจต่อประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่