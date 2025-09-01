ฝนตกหนักในพื้นที่ จ.พังงา น้ำท่วมถนนย่านเขาหลัก ขณะที่ผู้ว่าฯสั่งเฝ้าระวัง

พังงา - ฝนตกหนักน้ำท่วมเขาหลัก ถนนเพชรเกษมการจราจรติดขัด ด้านผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก 3 อำเภอเสี่ยงภัย หลังจากในพื้นที่มีฝนตกหนักและระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นมีสีขุ่นเหลือง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ส่งผลให้น้ำจากเทือกเขาวง ไหล เข้าท่วมถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่า – ท้ายเหมือง ระดับน้ำสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร รถเล็กสัญจรผ่านได้ด้วยความลำบาก บางช่วงการจราจรติดขัดเป็นทางยาว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาหลัก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลคึกคัก ได้เร่งติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกการจราจร พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมถนนเพชรเกษมจะกลับสู่สภาวะปกติ
ขณะที่ นายไพรัช เพชรญวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดพังงาได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวัง หลังมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ส่งผลให้หลายพื้นที่ มีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ ตะกั่วป่า กะปง และ คุระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนและมีน้ำตก ลำคลองจำนวนมาก ทำให้เกิดน้ำหรือล้นเข้าท่วมในพื้นที่ราบลุ่มทางการเกษตรสวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา และถนนเข้าหมู่บ้าน
ทั้งนี้ สั่งการหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครกู้ภัย และผู้นำชุมชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย และศูนย์พักพิงชั่วคราวในกรณีที่ต้องอพยพประชาชน
โดยทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เชิงเขา ริมคลอง และพื้นที่ลาดชัน ติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำตกและถนนสายรองที่อาจถูกตัดขาด หากเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินต่อไป