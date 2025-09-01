รวบแก๊งชาวเมียนมาพัวพันยาเสพติดยึดย้าบ้า - ปืนปลอม

สุราษฎร์ธานี - อยู่นานวิชายิ่งเยอะ ตามรวบแก๊งชาวเมียนมา ยึดบ้า - ปืนปลอม 1 กระบอก สั่งซื้อจากขาใหญ่บนเกาะสมุย ส่วนอาวุธปืนปลอมเป็นของหนึ่งในผู้ต้องหา ที่ทำตัวเป็นขาใหญ่ ไว้ค่อยขู่ชาวเมียนมาด้วยกัน
วันนี้ ( 1 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ดำเนินการกวดขันกวาดล้างยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นแรงงานต่างด้าว ที่พัวพันกับนาเสพติด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายซอ อายุ 41 ปี นายตาน อายุ 36 ปี 3.นางแนน อายุ 39 ปี นายเกา อายุ 27 ปี นายซวย อายุ 30 ปี ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวนหนึ่ง และ ปืนพกสั้นอัดลม 1 กระบอก
จากการสอบปากคำ ผู้ต้องหาให้การซัดทอดไปที่ นายตาน และ นางแนน สองผัวเมียน เป็นคนนำยาบ้ามาจำหน่าย ภายหลังจากถูดซัดทอด นายตาน นางแนน ต่างก็ยอมรับว่า ได้สั่งซื้อยาบ้ามาจาก นายบ่าว จำนวน 200 เม็ด ในราคา 5,000 บาท โดยนายบ่าวเป็นขาใหญ่ ในกลุ่มชาวเมียนมา ที่รับผิดชอบ เครือข่ายยาเสพติด ในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน,เกาะเต่า เอเย่น จำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่ม ชาวเมียม่า ส่วนปืนปลอม เป็นของนายตาน ซึ่งทำตัวเป็นพี่ใหญ่บนเกาะพะงัน นำไว้เพื่อข่มขู่ชาวเมียนมาด้วยกัน
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย และแจ้งข้อกล่าวหา นายตาน ทู ไต และ นางแนน วิน ทูน 2 ผัวเมีย ในข้อกล่าวหา ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เพื่อจำหน่าย นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีต่อไป
ด้าน พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 เผยว่า ตามนโยบาย ของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท.ได้กำชับหัวหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวนำร่อง และ พื้นที่ไกล้เคียงเร่งให้กวาดล้าง การกระทำผิดของกลุ่มชาวต่างชาติ ที่เข้ามาแฝงตัวก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ ให้ดำเนินคดีเด็ดขาดไม่เว้นทุกกรณี เพื่อสร้างภาพลักษณการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างจิงจัง ตามนโยบายรัฐบาล และ ผบ.ตร.ในทุกมิติ