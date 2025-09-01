อ่วม! น้ำท่วมดินสไลด์ หลายพื้นที่ ในอำเภอพะโต๊ะ เสาไฟฟ้า ล้มทับถนน สายชุมพร - ระนอง

ชุมพร – ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำเอาชุมพรอ่วม น้ำท่วม ดินสไลน์ ทับบ้านเรือนประชาชน จำนวน 1 หลัง ในอำเภอพะโต๊ะ เสาไฟฟ้าล้มทับถนน สายชุมพร - ระนอง รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้
วันนี้ ( 1 กันยายน 2568 ) นายวิศรุตม์ ปาละคเชนทร์ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ได้รับรายงานพื้นที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์มีฝนตกหนักและลมพัดกรรโชกแรง ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 ราชกรูด - หลังสวน ช่วง กม. 11 -12 มีดินสไลด์ ทับบ้านเรือนประชาชน จำนวน 1 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
และมีเสาไฟฟ้า จำนวน 10 ต้น ล้มทับถนน ทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เบื้องต้นประสานการไฟฟ้าภาคภูมิภาค สาขาอำเภอหลังสวน และสาขาอำเภอพะโต๊ะ แขวงทางหลวงระนอง แล ะแขวงทางหลวงชุมพรเข้าดำเนินการแก้ไข และ ตำรวจ สภ.พะโต๊ะ และ สภ.ราชกรูด จ.ระนอง ปิดกั้นเส้นทางและแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้แก่ประชาชน
นอกจากนี้พื้นที่บริเวณ หมู่ 1,4 ตำบลปากทรง และหมู่ 2 บ้านแหลมทราย ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ได้ประสานอำเภอพะโต๊ะ แขวงทางหลวงระนอง แขวงทางหลวงชุมพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ อบต. ปากทรง อบต.พะโต๊ะ เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง.