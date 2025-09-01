กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าซัดบีอาร์เอ็นระเบิดตู้เอทีเอ็มเป็นการทำลายแหล่งสินเชื่อพื่อการผลิต-พัฒนาชนบท

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็ม-เผายางรถยนต์ รวมทั้งสิ้น 9 จุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ซัด BRN ทำลายแหล่งสินเชื่อ
วันนี้ (1 ก.ย.) เพจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้โพสต์ข้อความระบุถึงเหตุความไม่สงบในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา โดยระบุว่า “คนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ จชต. รวม 9 จุด” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 คนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ลอบวางระเบิด และเผายางรถยนต์พร้อมกันในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส 5 จุด, จังหวัดยะลา 3 จุด และจังหวัดปัตตานี 1 จุด มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย โดยเหตุการณ์ทั้งหมดรายละเอียดดังนี้ เริ่มตั้งแต่ เวลา 19.40 น.- 00.30 น.
1.วันที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 19.40 น. เกิดเหตุคนร้ายเผายางรถยนต์ และวางวัตถุต้องสงสัยบนถนนหมายเลข 4056 พาดทางรถไฟ บ้านไอบาตู ตำบลโต๊ะเด็งในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จากนั้น ในเวลา 19.50 น. ได้เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นใกล้จุดเกิดเหตุ โดยขณะนั้น ได้มีรถยนต์ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ 3 บ้านสุแก ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ และ อาสาสมัคร 1 นาย เดินทางผ่านมา ทำให้ได้รับบาดเจ็บ และนำตัวส่ง โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ทราบชื่อ คือ 1. นายอาซูดิง กูเร็ง อายุ 32 ปี ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 (บ้านสุเฆ) ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก ใจสั่น รู้สึกตัวดี และ2. อส.ฟัสรี มะมิง อายุ 28 ปี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอจะแนะ มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก ใจสั่น รู้สึกตัวดีดีทั้งคู่ปลอดภัย แต่รถได้รับความเสียหาย
2.วันที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 23.55 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดตู้ ATM ธนาคาร ธกส.สาขาบาเจาะ เทศบาลตำบลบลาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
3.วันที่ 31สิงหาคม 2568 เวลา 23.56 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวนเผารถยนต์ บนถนนหมายเลข 409 ก่อนถึงแยกบ้านเนียง ขาออกจากจังหวัดยะลา ก่อนถึง มินิบิ๊กซี ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
4.วันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 00.05 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวนลองวางระเบิด ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย บริเวณแยกไฟแดงบันนังสตา บ้านบันนังดามา หมู่ที่ 1 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
5.วันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 00.05 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวน เผายางรถยนต์ และลอบวางระเบิดตู้ ATM บริเวณตลาดดุซงญอ บ้านดุซงญอ หมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
6.วันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 00.20 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิด ตู้ ATM หน้า อบต.ตำบลตะมะยูง ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
7.วันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 00.30 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด ตู้ ATM ธนาคาร ธกส. บริเวณร้านโรสบิวตี้ช๊อป บ้านเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อ.เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
8.วันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 00.40 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด ตู้ ATM ธนาคารอิสลาม สาขาปูยุด ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
และ 9.วันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 00.51 น.คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดตู้ ATM ในปั๊ม ปตท. สาขาบ้านบุดี ถนนหมายเลข 4063 ขาเข้าเมืองยะลา จากเส้นทางโกตาบารู ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
เพจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายังรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการลงภาพตู้เอทีเอ็มที่ถูกวางระเบิด พร้อมเขียนข้อความระบุว่า BRN ทำลาย แหล่งสินเชื่อเพื่อการผลิต พัฒนาชนบท หรือโครงการช่วยเหลือเกษตรกรยามวิกฤติ “ธ.ก.ส.” เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทที่มั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งขยายการให้บริการสินเชื่อไปสู่บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสหกรณ์ทุกประเภท ให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรมีฐานะ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น