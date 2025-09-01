สลด! หนุ่มนครฯ คลั่งชักมีดขู่ก่อนจ้วงแทง ตชด.ดับคาที่

นครศรีธรรมราช – หนุ่มนครศรีฯ คลุ้มคลั่งชักมีดขู่ขอปืนดาบตำรวจ ตชด.ที่มาส่งพ่อหน้าบ้าน ก่อนชุลมุนจ้วงแทงยับเสียชีวิตตคาที่ และได้หลบหนีเข้าป่าไป พบเคยถูกจับคดียาเสพติดจึงระแวงกลัวถูกจับอีก เตรียมเร่งไล่ล่าตัวมาดำเนินคดี
วันนี้ (1 ก.ย.) ชุดสืบสวน สภ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช และชุดปฏิบัติการ กองกำกับการฝึกพิเศษ 8 ตำรวจตระเวนชายแดน สนธิกำลังเข้าติดตาม นายเอกชัย เสียงหวาน อายุ 39 ปี ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้อาวุธมีดและมีดพร้าฆ่า ด.ต.มนพิชัย รักษาแก้ว อายุ 44 ปี ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการฝึกพิเศษ 8 เสียชีวิตที่หน้าบ้าน เหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมา (31 ส.ค.) โดยการค้นหาตัว นายเอกชัย ยังไม่พบตัว คาดว่าอาจมีการหนีเข้าไปในป่า หรืออาจโดยสารรถออกจากพื้นที่ไปแล้ว
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก ร.ต.อ.ศาลสิทธิ์ ฮ่อไทยสงค์ พนักงานสอบสวน สภ.บางขัน รับแจ้งเหตุฆาตกรรมที่หน้าบ้านในพื้นที่ หมู่ 9 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจ หลังจากนั้นจึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.จักรกฤช แต้วัฒนา ผู้กำกับการนำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบศพ ด.ต.มนพิชัย รักษาแก้ว อายุ 44 ปี ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการฝึกพิเศษ 8 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช มีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณลำคอ ลำตัวหลายแผล ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายเอกชัย เสียงหวาน อายุ 39 ปี หลังจากก่อเหตุได้หลบหนีไป เบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุรายนี้เป็นเครือญาติของผู้ตาย
ตำรวจรวบรวมข้อมูลก่อนเกิดเหตุได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุ ด.ต.มนพิชัย ได้ขับรถยนต์กลับมาจากงานศพโดยได้นำ นายสุพชัย เสียงหวาน ซึ่งเป็นญาติสนิทและเป็นบิดาของผู้ก่อเหตุกลับมาด้วย เพื่อมาส่งที่บ้านที่เกิดเหตุ เมื่อมาถึงบ้านได้มี นางปรีดา เสียงหวาน มารดาของผู้ต้องหานำรถเข็นมารับ นายสุพชัย หลังจากนั้นปรากฏว่า นายเอกชัย ได้ถือมีดเข้ามาที่ ด.ต.มนพิชัย ขู่ถามว่าเป็นตำรวจใช่มั้ยให้ส่งปืนมา จากนั้นจึงเกิดชุลมุนขึ้น ก่อนที่ ด.ต.มนพิชัย จะทรุดลงไป ขณะที่ นางปรีดา ได้เข้าไปแย่งมีดจากลูกชายไว้ได้ แต่เมื่อเข้าไปดูอาการ ด.ต.มนพิชัย พบว่าได้เสียชีวิตไปแล้ว จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วน นายเอกชัย เบื้องต้นพบว่ามีอาการจิตเวชจากสารเสพติด เคยถูกจับคดียาเสพติดหลายครั้ง จนอาจเกิดหวาดระแวงว่าจะถูกจับอีกครั้งจึงเข้ามาก่อเหตุ
พ.ต.อ.จักรกฤช แต้วัฒนา ผู้กำกับการ สภ.บางขัน ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์ได้ทำการชันสูตรเบื้องต้น ก่อนที่จะนำศพส่งต่อไปยังศูนย์นิติเวช รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อชันสูตรอย่างละเอียด ส่วน นายเอกชัย ได้วิ่งเตลิดหนีหายไปในป่าตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวอย่างต่อเนื่อง