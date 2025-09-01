ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สกสว. จับมือ 12 หน่วยงานภาคใต้ ประชุม RU Connext ครั้งที่ 2 สานพลังวิจัยไทยใช้งานจริง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมแนวทางขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เชิงเศรษฐกิจ สังคม/พื้นที่ ต่อยอดสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ
วันนี้ (1 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จับมือ 12 หน่วยงานภาคใต้ จัดการประชุม RU Connext ครั้งที่ 2 สานพลัง วิจัยไทย ใช้งานจริง (ภาคใต้) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เชิงเศรษฐกิจ สังคม/พื้นที่ พร้อมรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงจากกลุ่มมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ และนำไปสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านการวิจัยร่วม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับภูมิภาคและสังคมโลก
โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้จำนวน 11 มหาวิทยาลัย และ 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 3.มหาวิทยาลัยทักษิณ, 4.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, 6.อุทยานวิทยาศาสตร์, 7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 9.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 10.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 11.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ 12.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ซึ่งมี ศาสตราจารย์ วิษณุ มีอยู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้ มีการนำเสนอ “แนวทางการเชื่อมโยงการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้บรรลุเป้าหมาย SRI For All” ซึ่งครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดการใช้ประโยชน์แล้ว รวมถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ (CERB) สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ศูนย์วิศวกรรมยาง ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE)