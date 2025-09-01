ม.อ.เปิด “ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต” ตอกย้ำศูนย์กลางการเรียนรู้และรักษาทันตกรรมดิจิทัลครบวงจรของอันดามัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ม.อ.เปิดตัว “ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล สงขลานครินทร์ ภูเก็ต” ตอกย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ วิจัยและการรักษาทางทันตกรรมดิจิทัลครบวงจรของภูมิภาคอันดามัน พร้อมขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการบริการสุขภาพช่องปากสู่ระดับสากล
วันนี้ (1 ก.ย.68 ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีเปิด “ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต (Songklanagarind Digital Dental Center: SDDC Phuket)” โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.นพ.ทพ.เศรษฐกร พงศ์พานิช ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตลอดจนส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ “ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต สะพานหิน อ.เมือง จ ภูเก็ต
ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ม.อ.ภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทันตกรรมยุคใหม่ โดยคณาจารย์ทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตกรรมรากเทียม ไปจนถึงการดูแลความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรและระบบบดเคี้ยว(TMJ Disorder)
ด้วยการลงทุนเครื่องมือทันตกรรมดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจำนวนมาก ทำให้ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ม.อ.ภูเก็ต เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน การดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพช่องปากร่วมกับการส่งเสริมป้องกันโรคที่ทันสมัยที่สุดและได้มาตรฐานระดับสากล ผู้รับบริการสามารถเข้ารับการบริการการรักษาขั้นสูง มีคุณภาพ คาดหวังผลได้ในราคาที่จับต้องได้ ตอบสนองความต้องการปัจจุบันที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น ฟันและสุขภาพช่องปากที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวม
ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ม.อ.ภูเก็ต ไม่เพียงมีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาทันตแพทย์รุ่นใหม่ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ยังตั้งเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพบริการทันตกรรมของประเทศโดยรวม เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ฯ นำเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงมาใช้ เช่น การสแกนช่องปาก 3 มิติ ที่ลดความยุ่งยากจากการพิมพ์ปากแบบดั้งเดิม การวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียมด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และการใช้ภาพเอกซเรย์ 3 มิติ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและระบบ CAD/CAM และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถออกแบบและผลิตชิ้นงานทันตกรรมได้ภายในศูนย์ ทำให้ผู้ป่วยบางรายสามารถรับการรักษาเสร็จสิ้นภายในวันเดียว
ที่สำคัญ ศูนย์ฯ ยังเป็นแห่งแรกของประเทศที่รองรับผู้ป่วยสูงอายุและผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ด้วยเก้าอี้ทำฟันระบบ Wheelchair Base ที่ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการโดยไม่ต้องย้ายตัวเองออกจากรถเข็น อีกทั้งยังมีห้องรักษาความดันลบ (Negative Pressure Room) สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น โควิด-19 และวัณโรค เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ม.อ.ภูเก็ต เปิดบริการประชาชนทุกวัน เวลา 09.00–20.00 น. รองรับทั้งการนัดหมายล่วงหน้าผ่านโทรศัพท์ เฟซบุ๊กเพจ อีเมล รวมถึง Walk-in และในช่วงเปิดตัวยังมีโปรโมชั่นพิเศษลดค่าบริการ 15% ตลอดปี 2568
นอกจากนี้ ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ม.อ.ภูเก็ตยังวางเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการการักษาที่ซับซ้อนหรือศูนย์รับส่งต่อด้านทันตกรรมระดับตติยภูมิ รองรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนด้านการรักษาจากพื้นที่อันดามันด้วยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาและเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ถูกจำกัดด้วยบุคลากรหรือโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ส่งเสริมบทบาทของภูเก็ตในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Dental Tourism Hub) ของประเทศ