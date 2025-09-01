เนื่องในวันก่อตั้งเบอร์ซาตู?! คนร้ายลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็ม 2 จุดในยะลา เผายางรถยนต์บนถนน

ยะลา - คนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนยะลา ลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็ม 2 แห่งในพื้นที่ อ.เมืองยะลา อ.กาบัง เผายางรถยนต์บนถนน โชคดีไร้คนเจ็บหรือตาย
วันนี้ (1 ก.ย.) เวลา 00.01 น. ร.ต.อ.มนตรี จันทร์เมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบเผายางรถยนต์บนถนนหมายเลข 409 พื้นที่หมู่ 4 บ้านเนียง ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา
ต่อมาเวลา 00.55 น. เกิดเหตุระเบิดตู้เอทีเอ็มภายในปั๊มน้ำมัน ปตท.บุดี บ้านกำปงบือแน ต.บุดี อ.เมืองยะลา และเกือบเวลาเดียวกัน ศูนย์วิทยุ สภ.กาบัง ได้รับแจ้งเหตุระเบิดตู้เอทีเอ็มอีกจุด ในปั๊ม ปตท. หมู่ 1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
เบื้องต้นทั้ง 3 จุด ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมาก
เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่ พร้อมรอชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (EOD) และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่ 10 ยะลา เข้าตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐานอย่างละเอียดต่อไป ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันชนิดวัตถุระเบิดได้แน่ชัด
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา ตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งขบวนการเบอร์ซาตู และวันชาติมาเลเซีย ซึ่งกลุ่มก่อเหตุรุนแรงมักฉวยโอกาสใช้วันดังกล่าวสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์
สำหรับขบวนการเบอร์ซาตู คือ “องค์กรร่ม” ที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มขบวนการที่อ้างอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดนหลายขบวนการ 4 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย 1.ขบวนการแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติปัตตานี หรือ BIPP (Barisan Islam Pembebasan Patani) 2.ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี หรือ BRN Congress (Barisan Revolusi Nasional Kongres) 3.ขบวนการมูจาฮีดินอิสลามปัตตานี หรือ GMP (Gorakan Mujahideen Patani) และ 4.ขบวนการพูโลใหม่ (Patani United Liberation Organization - PULO) เพื่อความเป็นเอกภาพในการต่อสู้และประโยชน์ในการเจรจา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2532
เจ้าหน้าที่คาดว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ที่ต้องการแสดงศักยภาพว่ายังสามารถก่อเหตุได้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งเตือนกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากเป้าหมายอ่อนแอและเจ้าหน้าที่รัฐ ยังคงถูกหมายตาในการก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง