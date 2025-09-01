โดนด้วย! คนร้ายลอบบึ้มตู้เอทีเอ็มธนาคารอิสลามกลางดึกในเขตเมืองปัตตานี

ปัตตานี – คนร้ายลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาปูยุด ม.3 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ตรวจพบกล่องเก็บเงินหายไป 3 ใบ เชื่อต้องการแสดงศักยภาพทำให้หวาดกลัว ด้าน จนท.สั่งคุมเข้มพร้อมเร่งไล่ล่าผู้ก่อเหตุ
วันนี้ (1 ก.ย.) พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองปัตตานี ได้รับแจ้งเหตุระเบิดเกิดขึ้นบริเวณหน้าตู้เอทีเอ็มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาปูยุด ม.3 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ได้เร่งนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันที
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบว่าตู้เอทีเอ็มธนาคารอิสลามได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแรงระเบิด กระจกของร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายหลายหลัง และยังพบเศษชิ้นส่วนระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า มีกลุ่มคนร้ายประมาณ 4 คนปกปิดใบหน้ามีอาวุธปืนสงครามครบมือ โดยแบ่งหน้าที่กัน กลุ่มหนึ่งทำการติดตั้งวัตถุระเบิดที่ตู้เอทีเอ็ม ขณะที่อีกกลุ่มทำหน้าที่คุ้มกัน พร้อมทั้งยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดเพื่อข่มขู่ประชาชนห้ามเข้ามา หลังก่อเหตุคนร้ายได้หลบหนีไป และในเวลาไม่นานก็เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว โชคดีที่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสแกนหาวัตถุอันตรายเพิ่มเติม จากนั้นชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าดำเนินการเก็บพยานหลักฐาน ทั้งเศษชิ้นส่วนวัตถุระเบิด กล้องวงจรปิด และการสอบถามพยานแวดล้อม เบื้องต้นพบว่าระเบิดที่ใช้เป็นระเบิดแสวงเครื่อง น้ำหนัก 2 กิโลกรัม ลักษณะเป็นแบบตั้งเวลา แต่ไม่มีสะเก็ดระเบิด
นอกจากนี้จากการตรวจสอบตู้เอทีเอ็มที่ถูกคนร้ายวางระเบิด พบว่ากล่องเงินภายในตู้จำนวน 3 กล่องได้หายไป คาดว่าก่อนหน้านี้มีเงินอยู่ในตู้กว่า 1 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านยืนยันว่าตู้เอทีเอ็มดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าเงินที่หายไปนั้นถูกคนร้ายเอาไป หรือมีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสเข้าไปเอาหลังเกิดระเบิด รวมถึงจะตรวจสอบยอดเงินในตู้ว่าก่อนเกิดเหตุนั้นมีจำนวนเท่าไร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เนื่องจากก่อนหน้านี้จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงเงียบสงบมาเกือบเดือนกว่า จึงมีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายต้องการแสดงศักยภาพเพื่อสร้างความหวาดกลัวและแสดงการเคลื่อนไหวของขบวนการ โดยขณะนี้มีการเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและพื้นที่เสี่ยง เช่น ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ และสถานที่ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ พร้อมเร่งไล่ล่าคนร้ายโดยอาศัยข้อมูลจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี