ทึ่งเด็กหนุ่ม 17 ปี ทดลองเลี้ยง “เต่าซูลคาต้า” เต่าบกยักษ์ สำเร็จได้ลูกเต่าคลอกแรก 8 ตัว ที่แรกของกระบี่ วางแผนเปิดฟาร์ม-คาเฟ่

กระบี่ – เด็กหนุ่มนักเรียนวัย 17 ปี โรงเรียน อบจ.กระบี่ ใช้พื้นที่ว่างหลังบ้านทดลองเลี้ยง “เต่าซูลคาต้า” เต่าบกยักษ์ จนประสบความสำเร็จได้ลูกเต่าคลอกแรก 8 ตัว ที่แรกของกระบี่ วางแผนเปิดเป็นฟาร์มและคาเฟ่ ในอนาคต
นายศรุต อนันธิกุลชัย หรือ น้องวิน อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ใช้พื้นที่ว่างบริเวณหลังบ้าน เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ตกแต่งเป็นสถานที่ทดลองเลี้ยงเต่าซูลคาต้า จำนวน 9 ตัว พบว่า เต่าสามารถเติบโตได้ดี จนปัจจุบันเต่าแต่ละตัวเริ่มโตเต็มวัย มีน้ำหนักเฉลี่ยตัวละไม่ต่ำกว่า 25-30 กิโลกรัม พบว่า เป็นเพศเมีย 1 ตัว ได้วางไข่ ครั้งแรก เมื่อประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา ฟักแตกเป็นลูกเต่าได้ 8 ตัว ที่แรกของ จ.กระบี่
นายศรุต หรือน้องวิน เล่าว่า ได้เริ่มเลี้ยงเต่าซูลคาต้า ตั้งแต่ช่วงเรียนชั้นประถม ประกอบกับช่วงนั้นเป็นเทรนด์ฮิตเลี้ยงกันพอดี ด้วยความที่อยากเลี้ยง เริ่มตั้งใจศึกษาข้อมูลของการเลี้ยงเต่าซูลคาต้าในโลกออนไลน์ ก็พบว่าเลี้ยงง่าย อายุยืนเป็น 100 ปี จึงปรึกษาพ่อกับแม่ ว่าซื้อมาเลี้ยงแล้วสามารถต่อยอดอย่างไรได้บ้าง ในที่สุดก็ได้ทดลองซื้อลูกเต่า 9 ตัว ตัวขนาด 1นิ้ว ในราคาตัวละประมาณ 1,500 บาท ปัจจุบันผ่านมาแล้วกว่า 8-9 ปี เต่าที่เลี้ยงไว้ เป็นตัวเมีย 1 ตัว ที่เหลือเป็นตัวผู้ และตัวเมียได้วางไข่เป็นครั้งแรก ประมาณ 20 ฟอง และสามารถฟักออกมา รวม 8 ตัว เบื้องต้นมีคนสนใจติดต่อขอซื้อไปเลี้ยง แต่ยังไม่ตัดสินใจขาย
น้องวิน กล่าวว่า ในอนาคตตั้งใจจะต่อยอดทำเป็น “คาเฟ่เต่า” เนื่องจากเต่าซูลคาต้าเป็นเต่าที่ไม่ดุร้าย สามารถเล่นกับมันได้ ถ้าเต่าไข่ออกมาเยอะๆก็จะเพาะพันธุ์ทำ “ฟาร์มขายเต่า” ด้วย เพราะทราบว่าเต่าซูลคาต้า มีราคาค่อนข้างดีขนาดลำตัว 1.5 นิ้ว ราคาท้องตลาดจะขายอยู่ที่ราคา ประมาณ 1,000-1,500 บาทต่อนิ้ว ซึ่งจะวัดจากส่วนหัวถึงท้ายเต่า นอกจากนี้ยังพบว่าไข่เต่าแต่ละฟองใช้เวลาในการฟักออกเป็นตัวใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน และจากการค้นหาข้อมูลถึงความพิเศษของเต่าซูลคาต้าคือสามารถไข่ได้ทั้งปี โดยจะไข่ปีละ 6 ครั้ง เริ่มจากเดือน พฤศจิกายน – เดือน เมษายน แต่ละรอบจะไข่ตัวละประมาณ 30 ฟอง ซึ่งเท่ากับว่าต่อไปนี้ตนจะมีลูกเต๋าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนี้ยังพบว่า เต่าซูลคาต้าเป็นเต่าที่โตเร็ว เลี้ยงง่าย กินง่าย ครั้งแรกที่เลี้ยง ให้อาหารสำเร็จรูป พบว่าสิ้นเปลื้องค่าอาหารมากเนื่องจากมีราคาแพง จึงค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และพบว่าเต่าซูลคาต้า ชอบกินพืชผักเป็นอาหาร จึงได้ทดลองซื้อหญ้าหวานอิสราเอลมาปลูก ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน สามารถตัดให้เต่ากิน พบว่าเต่าชอบกินมาก ตอนนี้ไม่ต้องซื้ออาหารทำให้ลดต้นทุนในการเลี้ยงลงได้ เนื่องจากหญ้าหวานอิสราเอลปลูกง่ายโตเร็ว และปลูกครั้งเดียวสามารถตัดได้ตลอด
น้องวิน ยังกล่าวด้วยว่า ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองเลี้ยงโดยใช้เวลาว่างจากการเรียน และตนยังต้องศึกษาข้อมูลอีกเยอะ หากว่าใครมีข้อแนะนำดีๆตนก็พร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงให้ดีขึ้น