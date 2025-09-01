ป่วนนราธิวาส! คนร้ายลอบวางระเบิด-เผายางรถยนต์หลายจุดใน 5 อำเภอ

นราธิวาส - คนร้ายลอบวางระเบิดและเผายางรถยนต์หลายจุดใน 5 อำเภอของ จ.นราธิวาส ช่วงคืนที่ผ่านมา เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
วานนี้ (31 ส.ค.) ที่ จ.นราธิวาสได้เกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดดังนี้ 1.เวลา 19:40 น. ตำรวจ สภ.สุไหงปาดีได้รับแจ้งจาก ผบ.ร้อย.ทพ.4811 ว่า เกิดเหตุเผายางรถยนต์และวางวัตถุต้องสงสัย บริเวณ ถนนหมายเลข 4056 พาดทางรถไฟ หมู่ 4 บ.ไอบาตู ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี 2.เวลา 19:50 น. ได้รับแจ้งได้ยินเหมือนเสียงระเบิด 1 ครั้ง โดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ
3.เวลา 23.55 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับแจ้งมีกลุ่มคนร้าย 7-8 คน ลอบเผายางรถยนต์บนถนนหน้ามัสยิดดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 4.ลอบเผายางรถยนต์บนถนนบ้านสูแม ม 3 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ
5.เวลา 24.00 น. เกิดเหตุระเบิดหน้าธนาคาร ธกส. อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
6.เวลาไล่เลี่ยกันมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดในพื้นที่ บ.คลองหงส์ ม.3 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส บริเวณตู้ ATM หน้า อบต.ตะมะยูง ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ
7.เหตุระเบิดหน้าตู้ ATM ธกส อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ใกล้ร้านโรสบิวตี้ ร้านสตรอเบอรี่คลับ และบริเวณใกล้เคียง เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ