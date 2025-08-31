ไม่ถึงที่หมาย! ตร.สะเดารวบชายมาเลย์ลอบขนปืนและกระสุนเตรียมส่งไปมาเลเซีย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจสะเดาสกัดจับชายชาวมาเลเซีย ลักลอบขนอาวุธปืนสงครามและเครื่องกระสุนจำนวนมาก พบซุกในรถเก๋งขณะกำลังลักลอบส่งไปมาเลเซีย
วันนี้ (31 ส.ค.) ตำรวจ สภ.สะเดา จ.สงขลา นำโดย พ.ต.อ.สุรจิต เพชรจอม ผกก.ฯ จับกุมชายชาวมาเลเซียชื่อ นายเย็บ ซุน อี (Mr.eap Soon Eie) อายุ 45 ปี พร้อมอาวุธปืนเอ็ม-16 จำนวน 2 กระบอก กระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. จำนวน 300 นัด เครื่องกระสุนปืน ขนาด .45 มม. จำนวน 100 นัด เครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 50 นัด และซองกระสุนปืน ขนาด 5.56 จำนวน 7 ซอง ที่ซุกซ่อนมาในรถเก๋ง โดยสามารถจับกุมได้บริเวณถนนกาญจนวานิชสะเดา-ด่านนอก หน้าป้อมสายตรวจบ้านด่านนอก หมู่ 7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
โดยขณะจับกุมตำรวจสายตรวจได้ตั้งจุดสกัดเพื่อป้องกันเหตุเกี่ยวกับความมั่นคง อาชญากรรมและยาเสพติด และได้มีรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ kia สีขาว ขับผ่านมามีท่าทางพิรุธ และมีอาการตกใจผิดปกติ ตำรวจจึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจค้น ซึ่งมี นายเย็บ ซุนอี เป็นคนขับ และพบอาวุธปืนเอ็ม-16 พร้อมเครืองกระสุนซุกซ่อนอยู่ในรถเก๋งจึงควบคุมตัวเอาไว้
จากการสอบถามในเบื้องต้นพบมีพฤติกรรมพูดจาวกไปวนมาคล้ายคนเพิ่งเสพสารเสพติด สุดท้ายก็ยอมรับว่าเสพยามาจริง และผลตรวจปัสสาวะก็เป็นบวก ส่วนอาวุธปืนให้การว่าเตรียมลักลอบพากลับเข้าไปยังประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้ว่าจ้างอีกทอดหนึ่ง
ล่าสุดทางด้านชุดสืบสวน สภ.สะเดา ชุดสืบสวนภาค 9 และชุดสืบสวนตำรวจภูธร จ.สงขลา กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลลงลึกในรายละเอียดว่าไปรับมาจากใคร และมีใครเกี่ยวข้องบ้าง เพื่อดำเนินการตรวจค้นจับกุม
เบื้องต้นได้แจ้งข้อหา นายเย็บ ซุนอี มีอาวุธ ปืนเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย