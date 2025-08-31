รวบหนุ่มเมียนมาร์ ประวัติโครตแสบ เมายาอาละวาดตระเวนขโมยกางเกงในจีสตริง นำไประบายความใคร่

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยว รวบหนุ่มเมียนมาร์เมายาหื่น ประวัติโคตรแสบ เสพยาทุกครั้งมีอารมณ์ทางเพศ ออกอาละวาดขโมยกางเกงในจีสตริง นำไปสำเร็จความใคร่
วันนี้ (31 สิงหาคม พ.ศ.2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถยนต์ ตำรวจท่องเที่ยว เกาะพะงัน ออกตรวจพื้นที่ ระว่างออกตรวจ สังเกตุเห็น ชายลักษณะคล้ายคนต่างด้าวเดินอยู่ริมถนน เมื่อเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ชายคนดังกล่าว ได้วิ่งหลบหนี เข้าไปในซอยกรุงไทย หมู่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไล่ติดตาม และ ควบคุมตัวไว้ได้
นำตัวมาสอบสวน ทราบชื่อ นายทัน Mr.Tun อายุ 28 ปี สัญชาติ เมียนมาร์ จากการตรวจสอบในตัว พบ ยาบ้า จำนวน 12 เม็ด และ กางเกงในจีสตริง สีเหลือง จำนวน 1 ตัว จึงได้นำตัว นายทันลู ไปทำการสอบปากคำที่ หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน จากการสอบปากคำ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เพิ่งเสพยาบ้าไปเมื่อกลางวัน โดยได้ ซื้อยาบ้ามาจากเพื่อนชาวเมียนมาร์ ในราคาเม็ดละ 50 บาท จำนวน 15 เม็ด และได้เสพไปแล้ว 3 เม็ด และเหลือติดตัว 12 เม็ด
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพอีกว่า เมื่อตนเสพยาบ้าทุกครั้งจะเกิดอารมณ์ทางเพศสูง จึงได้ออกตระเวณลักขโมยชุดกางเกงชั้นใน ของชาวบ้านที่แขวนไว้ตามพัก ในพื้นที่บ้านท้องศาลา โดยเฉพาะกางเกงชั้นในจีสตริง เพื่อนำไปสูดดม และ สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้นายทันลู ในข้อกล่าวหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป