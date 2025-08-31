ผู้ว่าฯ สั่งปิดพื้นที่ - แก้ปัญหา ดิน ดินสไลด์ บริเวณพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง วัดเกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งปิดพื้นที่ - แก้ปัญหาดินสไลด์ บริเวณพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง วัดเกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต หลังพบดินยังไหลลงมาต่อเนื่อง หวั่นองค์พระธาตุไหลลงมาเพราะดินอุ้มน้ำเต็มที่
วันนี้ 31 ส.ค. 68 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ และ ประกาศพื้นที่ดินสไลด์บริเวณพระธาตุอินทร์แขวน วัดเกาะสิเหร่ ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังดินสไลด์ พื้นที่โดยรอบ และ สั่งปิดห้ามเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด รวมทั้งให้โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ตตรวจสอบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หลังพบดินสไลด์ต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์ดินสไลด์ บริเวณพระธาตุอินทร์แขวน จำลอง ในพื้นที่วัดเกาะสิเหร่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เริ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 11.40 น. เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่วัดเกาะสิเหร่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดินบริเวณที่ลาดเชิงเขาไหลลงมาในพื้นที่ และเมื่อวันนี้ ( 31 สิงหาคม 2568) เวลา 09.30 น. พบว่า มีดินสไลด์เพิ่มเติมบริเวณศาลาประดิษฐานองค์พระธาตุอินทร์แขวง จำลอง เนื่องจากดินบริเวณดังกล่าวอุ้มน้ำ จนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและสูญเสียแรงยึดเกาะ ทำให้ดินเลื่อนไหลลงสู่พื้นด้านล่าง
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ บริเวณศาลาประดิษฐานองค์พระธาติอินทร์แขวน จำลอง ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 หลัง และ พื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายบางสวน แต่ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม
หลังเกิดเหตุทาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต โดยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเทศบาลตำบลรัษฎา โดยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าอาวาส (ผู้แทนของวัด) ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์ และหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในเบื้องต้น ให้กองช่าง เทศบาลตำบลรัษฎาดำเนินการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างละเอียด เพื่อวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคต
รวมทั้ง ประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเร่งด่วน เพื่อจัดทำแผนการแก้ไขและเสริมความแข็งแรงของพื้นที่ในระยะยาว
และ ให้เทศบาลตำบลรัษฎาออกประกาศกำหนดเขตพื้นที่อันตรายและห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม
สำหรับพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง เป็นหินสีทองขนาดใหญ่ความสูง 5.5 เมตร ก่อสร้างขึ้นโดยช่างชาวมอญ และแรงศรัทธาที่ร่วมกันบริจาคของชาวบ้านที่นี่ มีพิธีอัญเชิญพญานาคราชมาคุ้มครองปกปักรักษาไป เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2559 พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง นั้นได้จำลองแบบของจริงมาจากพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า พระธาตุอินทร์แขวนยังถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวพม่า เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม บนเกาะสิเหร่ ภูเก็ต