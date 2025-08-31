นักวิ่ง 844 ชีวิต ร่วมงานวิ่งเทรลตะลุยวังผาเมฆ จ.ตรัง

ตรัง - นักวิ่ง 844 ชีวิต ร่วมวิ่งตะลุยเทรลวังผาเมฆตรัง ในกิจกรรม “Andaman International Trail Running @ Trang 2025” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสู่ระดับสากล
วันนี้ (31 ส.ค.) ที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Andaman International Trail Running @ Trang 2025”ภายใต้โครงการแข่งขันอันดามัน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรล รันนิ่ง “Andaman International Trail Running” โดยมี นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ส่วนราชการ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยเหล่านักวิ่งร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ทั้งนี้ จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม “Andaman International Trail Running @ Trang 2025” ภายใต้โครงการแข่งขัน “Andaman International Trail Running” ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2568 ณ แหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งจัดขึ้นเป็นสนามที่ 5 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในมาตรฐานระดับสากล สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน 844 คน แบ่งเป็นนักวิ่งในพื้นที่ 257 คน และนอกพื้นที่ 587 คน ครอบคลุม 3 ระยะ คือ 5 กิโลเมตร 336 คน , 10 กิโลเมตร 308 คน และ 21 กิโลเมตร 200 คน โดยภายในงานนักวิ่งทุกคนได้รับของที่ระลึกเป็นสินค้า GI ของจังหวัดตรัง ได้แก่ ข้าวเบายอดม่วง และพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ขณะเดียวกันบรรยากาศการจัดงานเป็นไปด้วยความคึกคัก อากาศดี ผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน สร้างสีสันและความประทับใจแก่นักวิ่งทั้งในและต่างพื้นที่
นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยวังผาเมฆถือเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมและเป็นที่นิยม จนกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีของจังหวัด ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมการออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและอาหารของจังหวัดตรังไปพร้อมกัน