วันชาติหยุดยาว! ชาวมาเลย์แห่เที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตงคึกคัก

ยะลา – นักท่องเที่ยวมาเลเซียแห่เที่ยวสวนหมื่นบุปผา อ.เบตง จ.ยะลา ชมความงามดอกไม้เมืองหนาวช่วงวันหยุดยาวเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติของมาเลเซีย
วันนี้ (31 ส.ค.) ที่สวนหมื่นบุปผา ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา หรือ โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติ (Merdeka Day) ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงดงามของดอกไม้นานาชนิด โดยนักท่องเที่ยวที่มามีทั้งเดินทางมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ ขับรถมากับครอบครัว บางคนก็ขี่รถจักรยานยนต์มากับกลุ่มเพื่อน
นายเหว่ยชิง นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย บอกว่า วันหยุดวันชาติของมาเลเซียและเป็นวันหยุดยาวทุกคนต่างเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่ อ.เบตง เพราะอยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย และได้ยินมาว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายแห่ง อาหารก็อร่อย และยังปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งก็ไม่ผิดหวังจริง ๆ ที่กรุ๊ปทัวส์เขาเลือกเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอเบตง ซึ่งสวนดอกไม้ที่นี่สวยงามมาก อากาศก็ดี อาหารในพื้นที่ก็อร่อย ตนจะเดินทางมาเที่ยวอีกแน่นอน และจะชวนเพื่อน ๆ ญาติพี่น้องมาเที่ยวร่วมกันกับตนอีกด้วย