ขาดสติ! หนุ่มใหญ่พัทลุงถูกยิงกลางงานศพในวัด หลังตั้งวงดื่มจนเมาแล้วพูดไม่เข้าหูกัน

พัทลุง – ตำรวจรับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทยิงกันกลางงานศพภายในวัดสุวรรณวิหารน้อย ท้องที่ ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เผยเหตุจากการพูดไม่เข้าหูกันเองในวงเหล้า
วันนี้ (31 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุยิงกันได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดภายในวัดสุวรรณวิหารน้อย ท้องที่ ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพัทลุง ในที่เกิดเหตุบริเวณเต็นท์จัดงานศพของ นายกุมพล สุวรรณมณี อายุ 66 ปี ที่มีการจัดขึ้นภายในวัด เจ้าหน้าที่พบโต๊ะจัดเลี้ยงที่วางขวดสุรา 2-3 ขวด แต่เก้าอี้ถูกจัดเก็บไปก่อนหน้าที่ตำรวจจะมาถึง
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อ นายชาติชาย ขุนนุ้ย อายุ 48 ปี มีบาดแผลถูกยิงเข้าบริเวณไหล่ขวาทะลุหลัง 1 นัด หลังถูกยิงได้เดินไปร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งกู้ภัยนำส่ง รพ.พัทลุง แล้ว
จากการสอบถามพี่สาวของผู้ได้รับบาดเจ็บ อายุ 52 ปี กล่าวว่า น้องชายได้บอกตนเองว่าได้นั่งดื่มสุรากันตรงโต๊ะจัดเลี้ยง จำนวน 5-6 คน แล้วพอจังหวะเริ่มมึนเมา พูดไม่เข้าหูกัน ทำให้อีกฝ่ายชักอาวุธปืนยิงใส่น้องชายจนได้รับบาดเจ็บ ส่วนคนก่อเหตุนั้นทราบว่าเป็นเขยของคนในหมู่บ้านแต่ไม่ได้รู้จักกัน
ขณะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกำลังเร่งหามูลเหตุ และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป