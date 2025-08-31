เพลิงไหม้บ้านแพทย์ผิวหนังชื่อดัง เกือบเสียหายทั้งหลัง ทั้งหลังในอำเภอเมืองพังงา

พังงา – ระทึก! กลางดึก เพลิงไหม้บ้านของแพทย์โรคผิวหนังชื่อดัง กลางเมืองพังงา ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ รถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ตรวจสอบพบเพลิงเผาบ้านเสียหายเกือบทั้งหลัง
เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2568 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพังงา ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านของประชาชน ในพื้นที่ ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จึงรีบส่งรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านหลังใหญ่สองชั้นอยู่ในรั้วรอบขอบชิด อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเมืองพังงา พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ทั่วในตัวบ้านทั้งหลังแล้ว เจ้าหน้าที่เร่งทำการฉีดน้ำสกัดเพลิง พร้อมขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงเพิ่มเติมจาก อบต.ถ้ำน้ำผุด ,อบจ.พังงา ,ปภ.พังงา และเทศบาลตำบลกระโสม
โดยมีนายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข นายกเทศมนตรีเมืองพังงา พร้อมด้วยนายทรงยศ นาคฤทธิ์ นายก อบต.ถ้ำน้ำผุด นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา และ นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เดินทางมาร่วมบัญชาการเหตุการณ์ จนสามารถสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ และ ทำการควบคุมเพลิงไว้ได้
นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข นายกเทศมนตรีเมืองพังงา กล่าวว่า จากการสอบถาม เจ้าของบ้านซึ่งเป็นนายแพทย์โรคผิวหนังโรงพยาบาลพังงา บอกว่าขณะเกิดเหตุก็พักผ่อนอยู่ในบ้านและได้ยินเสียงระเบิดของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน และ เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว คนในบ้านก็พยายามใช้ถังดับเพลิงภายในบ้านช่วยกันฉีดสกัดเพลิงไหม้แล้ว แต่ก็เอาไม่อยู่ จึงรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองพังงา ส่วนความเสียหายเบื้องต้นพบว่าชั้นสองของบ้านเสียหายทั้งหมด คาดว่าความเสียหายหลายล้านบาท
สำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอีกครั้ง ในเบื้องต้นคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร