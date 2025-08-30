ผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดพ้นขีดอัตรายแล้ว ด้าน ศอ.บต. เร่งช่วยเหลือเยียวยาเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ทีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส / อำเภอ เข้าเยี่ยม นายอาซือมิง อาแซ อายุ 53 ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดที่คนร้ายได้วางไว้บริเวณเหมืองแร่ หมู่ที่ 3 บ้านไอร์ซือเร๊ะ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทำให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขาขวาขาด ขาข้างซ้าย และแขนข้างขวาเป็นแผลฉีกขาด แพทย์ได้ทำการผ่าตัดใต้เข่าขาข้างขวา และตกแต่งบาดแผลเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้บาดเจ็บ รู้สึกตัวและพ้นขีดอันตราย
ในการนี้ นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมในนาม เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ รับทราบ และจะเร่งดำเนินให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว เนื่องจากนายอาซือมิง อาแซ เป็นเสาหลักของครอบครัว ในการหารายได้
สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามเอกสารรับรองของแพทย์ที่ระบุไว้ และจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป