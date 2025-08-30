ปตท.สผ. สนับสนุนศูนย์ ASA Cloud ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าสงขลา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิด ศูนย์ทำงานอนุรักษ์อาษาคลาวด์ (ASA Cloud) และงาน ASA Cloud Open House 2025 โดยมี นายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ศูนย์ ASA Cloud เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) และ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ.อีดี) ภายใต้โครงการ “สงขลาสู่มรดกโลก” ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1.14 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารให้เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง โดยเฉพาะย่านเมืองเก่าสงขลา
ในพิธีเปิด นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงความสำคัญของศูนย์ฯ ว่า “ศูนย์อาษาคลาวด์แห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักวิชาชีพ เยาวชน และประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืน”
ด้าน นายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีกล่าวเสริมว่า “ศูนย์อาษาคลาวด์เป็นอีกก้าวสำคัญในการเก็บรักษาอัตลักษณ์ของเมืองและความทรงจำร่วม ควบคู่กับการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะช่วยต่อยอดการอนุรักษ์เมืองสงขลาให้ยั่งยืนในระยะยาว”