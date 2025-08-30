นายก อบจ.สงขลา เดินหน้านโยบายปะการังเทียม สร้างความมั่นคงทางอาชีพและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย การสร้างแนวปะการังเทียม อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล เพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนประมงชายฝั่งในจังหวัดสงขลา
โครงการดังกล่าวตั้งเป้าจัดสร้างปะการังเทียมจำนวน 4 กอง กองละ 1,250 ก้อน รวมใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท พร้อมทั้งวางมาตรการบำรุงรักษาและทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรในระยะยาว
นายสุพิศ เน้นย้ำว่า การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ถือเป็นภารกิจสำคัญของ อบจ.สงขลา การดำเนินโครงการปะการังเทียมไม่เพียงช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล แต่ยังช่วยสร้างรายได้ กระจายผลประโยชน์ไปสู่ชาวประมงชายฝั่ง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
อบจ.สงขลามุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นต้นแบบการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลในระดับท้องถิ่น ที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างมั่นคง