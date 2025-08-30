ทุ่นปริศนา หนักกว่า 1,000 กิโล ถูกคลื่นซัดติดชายหาด ในหาน จ. ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มาจากใหน! ทุ่นปริศนา ขนาดใหญ่ น้ำหนัก ต่ำกว่า 1 ตัน ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้น หาดในหาน จ. ภูเก็ต “นายกเทมส์” นำเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบเก็บกู้ ใว้ในจุดปลอดภัย
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (30 ส.ค.) นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน เทศบาลตำบลราไวย์ เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด หาดในหาน ลงพื้นที่ บริเวณ ชายหาดในหาน ต. ราไวย์ อ. เมือง จ. ภูเก็ต หลังได้รับแจ้งมีทุ่นสีแดงขนาดใหญ่ ถูกคลื่นซัดมาติดบริเวณชายหาดในหาน จ. ภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
จากการตรวจสอบในเบื้องต้น ยังไม่ทราบว่า ทุ่นดังกล่าวลอยมาจากใหน แต่ไม่ใช่ของไทยแน่นอน และคาดว่าเป็นทุ่นที่ลอยมาจากทะเลลึก ในเบื้องต้นคาดว่ามีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ลักษณะสีแดง มีเศษเชือกผูกอยู่ และคาดว่าตัวทุ่น น่าจะทำจากโลหะ หรือ เหล็ก ผสมไฟเบอร์
เบื้องต้น ได้ใช้รถกระบะลากขึ้นมาจากชายหาด แต่รถกระบะไม่สามารถลากขึ้นมาได้ เนื่องจากมีน้ำหนักมาก จึงประสานรถขุดหน้าตักหลังมาลาก ศึ่งใข้เวลานานพอสมควรจึงสามารถลากมาไว้ที่บริเวณริมชายหาด และใช้เชือกผูกไว้ป้องกันไม่ให้ถูกคลื่นลากลงกลับไปในทะเล
อย่างไรก็ตามหลังนี้จากนี้จะประสานหน่อยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่มาของทุ่นดังกล่าว ร่วมทั้งหาแนวทางในการจัดการกับทุ่นที่ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้น
