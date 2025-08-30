"มะม่วงเบาแช่อิ่มตากแห้ง" สูตรเด็ด 'ป้าญา' อร่อยหนึบหนับจนลูกค้าติดใจ

คุณป้าชาวตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้นำมะม่วงเบาที่ปลูกในสวนและรับซื้อจากเพื่อนบ้าน มาแปรรูปเป็น "มะม่วงเบาแช่อิ่มตากแห้ง" ซึ่งกลายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าอย่างมาก ด้วยรสชาติหวานกำลังดีและเนื้อสัมผัสที่แห้งเหนียวหนึบ
มะม่วงเบาเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกกันมากในภาคใต้ นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู แต่เนื่องจากผลผลิตมีจำนวนมากจนบริโภคหรือขายไม่ทัน เกษตรกรหลายคนจึงนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงแช่อิ่ม เช่นเดียวกับนางกัญญา ถ่ายย้วน หรือป้าญา เกษตรกรในพื้นที่ตำบลกะลาเส ที่ได้พัฒนาสูตรต่อยอดจากมะม่วงแช่อิ่มธรรมดามาเป็นมะม่วงเบาแช่อิ่มตากแห้ง
ป้าญาเล่าว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ทดลองทำมะม่วงเบาแช่อิ่มตากแห้งเพื่อสำรวจตลาด โดยเมื่อนำไปให้คนรอบข้างลองชิม ทุกคนต่างบอกว่าอร่อย จึงได้เริ่มผลิตอย่างจริงจังโดยใช้มะม่วงเบาจากสวนของตนเองและรับซื้อจากเพื่อนบ้านในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมาก
กรรมวิธีการทำมะม่วงเบาแช่อิ่มตากแห้งนั้น เริ่มจากการนำมะม่วงไปดองเกลือเพื่อทำเป็นมะม่วงแช่อิ่ม จากนั้นนำไปลอยในน้ำเชื่อมที่เคี่ยวจนได้ที่ แล้วจึงนำไปตากแดดธรรมชาติจนแห้งได้ที่ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแห้ง เหนียวหนึบ และรสชาติหวานไม่มาก
สำหรับราคาจำหน่าย มะม่วงเบาแช่อิ่มจะขายในราคากิโลกรัมละ 200 บาท ส่วนมะม่วงเบาแช่อิ่มตากแห้งซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่า จะขายในราคากิโลกรัมละ 500 บาท นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ด้วยกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม ป้าญาจึงมีแผนที่จะขยายการผลิตในปีหน้า โดยจะเริ่มเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่ต้นฤดูกาลของมะม่วงเบาประมาณเดือนมกราคม และจะรวมกลุ่มกับแม่บ้านในตำบลกะลาเสเพื่อร่วมกันผลิต คาดว่าจะเป็นสินค้าของฝากที่ตลาดต้องการอย่างแน่นอน