ด่านพรมแดนเบตงคึกคัก! นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าช่วงหยุดยาววันชาติมาเลเซีย

ยะลา - ด่านพรมแดนอำเภอเบตงคึกคัก นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากเดินทางมายัง อ.เบตง จ.ยะลา ในช่วงวันชาติของประเทศมาเลเซีย ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในวันนี้คึกคักมากเป็นพิเศษ ส่งผลให้ห้องพักโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ กว่า 4,000 ห้อง ถูกนักท่องเที่ยวจองไปแล้ว กว่า 90% ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้ม
วันนี้(30 ส.ค.68) ที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน อ.เบตง จ.ยะลา เนื่องในวันชาติของประเทศมาเลเซีย (Malaysia’s National Day) หรือที่ชาวมาเลย์ เรียกกันว่า “Merdeka Day” ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี โดยตลอดทั้งวัน มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัวใช้รถบัส รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ และรถบิ๊กไบค์ เพื่อมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของ อ.เบตง และจับจ่ายซื้อสินค้า มากินทุเรียนเบตง ท่ามกลางรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาก่อเหตุของกลุ่มผู้ไม่หวังดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว จึงขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมสอดส่องดูแลพื้นที่เฝ้าระวังเหตุ หากพบสิ่งของต้องสงสัย รวมถึงกลุ่มบุคคลต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบทันทีตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด เพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบ หลังหน่วยข่าวด้านความมั่นคงมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังมาตรการรักษาความปลอดภัย ตลอด24ชั่วโมง
ว่าที่ พ.ต.ท.สิทธิพงศ์ สมพันธ์ สว.ด่าน ตม.เบตง ได้เปิดเผยว่า ในช่วงวันชาติมาเลเซีย ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติมาเลเซีย ในวันที่ 31 ส.ค. เป็นจำนวนมากทุกปี ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทาง ตรวจสอบประวัติบุคคลอย่างรัดกุม และการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ช่วงวันหยุดยาว
ด้านนายนรินทร์ เรืองวงศา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตง กล่าวว่า ช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงช่วงไฮซีซั่น ช่วงหน้าผลไม้ของอำเภอเบตง มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางท่องเที่ยวอำเภอเบตงเป็นจำนวนมาก ห้องพักตามโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ กว่า 4,000 ห้อง ถูกนักท่องเที่ยวจองไปแล้ว กว่า 90% ภาคธุรกิจขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจขายของฝากกับของที่ระลึก บริษัทนำเที่ยว และที่พักแรม สร้างรายได้สะพัดหลายร้อยล้านบาท