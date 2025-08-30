เตรียมพบกับงานแสดงเรือสุดยิ่งใหญ่บนเกาะภูเก็ต “THAILAND BOAT FESTIVAL 2026” ดันภูเก็ตฮับท่องเที่ยวทางเรือ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เตรียมพบกับงานโบ๊ทโชว์สุดยิ่งใหญ่บนเกาะภูเก็ต “THAILAND BOAT FESTIVAL 2026” การรวมตัวครั้งสำคัญของวงการเรือและไลฟ์สไตล์ทางทะเล 15–18 ม.ค.ปีหน้า พบกับการแสดงเรือยอชต์กลางน้ำและโซนบนบกกว่า 200 บูธ ดันภูเก็ตฮับท่องเที่ยวเรือ
นายโอภาส เชิดพันธ์ CEO บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการ Thailand Boat Festival 2026 เปิดเผย ในงานแถลงข่าวเปิดตัวการจัดงาน “Thailand Boat Festival 2026” จัดกิจกรรม “TBF 1st Meet – Where Industry Insiders Meet the Heart of the Festival” เพื่อเปิดตัวข้อมูลอย่างเป็นทางการครั้งแรกของงานเทศกาลเรือและไลฟ์สไตล์ทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ณ White House, NH Resort-Hotel, Phuket Boat Lagoon Marina ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายโอภาส เชิดพันธ์ CEO บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) นายบุญ ยงสกุล กรรมการผู้จัดการ ภูเก็ต โบ๊ทลากูน ผู้ประกอบการเรือ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ว่า
งาน “Thailand Boat Festival 2026” ในปีนี้ถือว่าจัดเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–18 มกราคม 2026 ณ Phuket Boat Lagoon Marina โดยปีแรกจัดขึ้นที่ เพย์ยาร์ด ใช้ชื่องานว่า โบ๊ท เอกซ์โปร ก่อนที่จะมาจัดครั้งที่ 2 ที่ ยอร์ทเฮเว่น ภายใต้งาน ไทยแลนด์ โบ๊ท เฟสติวัล งานปีนี้ได้เลือกจัดที่ ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองและสามารถเดินทางไปยังจุดอื่นๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว
โดยการจัดงานทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและนักแล่นเรือทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดี เพราะภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักแล่นเรือยอช์ตและธุรกิจอื่นๆ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เราคาดหวังว่าจะมีเงินสะพัดจากการซื้อขายทั้งในงานและหลังการจัดงานไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท และเรือที่เราจะนำมาแสดงให้งานนั้นจะเน้นเรือขนาดกลางตั้งแต่ราคา 5-250 ล้านบาท เพราะการตัดสินใจซื้อจะง่ายกว่าซุปเปอร์ยอชต์
การจัดงาน “Thailand Boat Festival 2026” นั้น จะขยายขอบเขตครอบคลุมทั้งการแสดงเรือยอชต์กลางน้ำ บนบก Supercar Pavilion, Green Tech & Energy Zone, Wellness & Family Zone ตลอดจน Entertainment & Culture Zone และกิจกรรมพิเศษ กว่า 200 บูธ Children’s Day (17 ม.ค. 2026)
ไฮไลท์จากเวทีเสวนา (INDUSTRY INSIGHTS & PANEL TALKS) Phuket Crypto Sandbox & GTPay : โอกาสใหม่ด้านการท่องเที่ยวและการชำระเงินดิจิทัล,Fractional Ownership in Yachting : โมเดลการเป็นเจ้าของร่วมเรือยอชต์เพื่อเข้าถึงการลงทุนรูปแบบใหม่ ,Marine Finance Solutions : ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อธุรกิจทางทะเล และ Cross-Business Collaboration : การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้แสดงสินค้า
“Thailand Boat Festival ไม่ใช่แค่งานแสดงเรือ แต่คือการรวมตัวของอุตสาหกรรม Marine Lifestyle, Luxury Cars, Green Tech และการท่องเที่ยวครบวงจร เพื่อยกระดับภูเก็ตสู่ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งเอเชีย” นายโอภาส กล่าวและว่า
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้สำหรับการเข้าชมงานในครั้งนี้ จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มเรือยอช์ตและเรืออื่นๆ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในภูเก็ต รวมไปถึงประชาชนชาวภูเก็ต