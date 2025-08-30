อบจ.ตรังเปิดใหญ่งาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกา” ตามรอยเมืองท่าชายทะเล ส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ 29-31 ส.ค.นี้

ช่วงค่ำวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ที่หอนาฬิกาเทศบาลตำบลสิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดงานย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง ประจำปี 2568 โดยมี นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีตำบลสิเกา ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก โดยไฮไลท์ของงานคือขบวนแห่กลองยาวพร้อมนางรำ โดยทั้งผู้ว่าฯตรัง นายกอบจ.ตรัง ตลอดจนผู้ร่วมงาน ได้เข้าร่วมขบวน และร่ายรำกันอย่างคึกคัก ปิดท้ายด้วยผู้ว่าฯตรัง นายกอบจ.ตรัง ราวมกันโยกสมอเรือเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานอย่างเป็นทางการ สะท้อนเรื่องราวความเป็นมาของอำเภอสิเกา ซึ่งเป็นเมืองท่าโบราณในอดีต โดยจัดงานย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคมนี้ ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลตำบลสิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นายทรงกลด กล่าวว่า ตรังเป็นเมืองที่ร่ำรวยด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่ยังคงคุณค่าหลงเหลืออยู่ในย่านเมืองเก่าที่สำคัญของจังหวัดตรัง เช่น เมืองเก่าสิเกา ที่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติ ทั้งหาดปากเมงและเกาะแก่งต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมผสมผสานเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับธรรมชาติ โดยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชาวประมงพื้นบ้านควบคู่กับการล่องเรือท่องเที่ยวทะเล เป็นต้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่าตรัง โดยการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง
ด้านนายบุ่นเล้ง กล่าวว่า การจัดงานย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกาในครั้งนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ Soft Power ผ่านการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับคนตรังสืบไป ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมนำเที่ยวเส้นทางเมืองเก่าสิเกา การแสดงนิทรรศการเมืองเก่า การสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่น และการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน การละเล่นโบราณ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีร้านค้าในชุมชนเข้าร่วมงาน จำนวนมาก
นายบุ่นเล้ง กล่าวว่า สำหรับการจัดงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง จะจัดขึ้นอีก 4 อำเภอ ของจังหวัดตรัง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นชิมอาหารพื้นบ้านแสนอร่อย ชมทิวทัศน์ธรรมชาติในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ โดยวันที่ 29 สิงหาคม พบกับงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกา” ณ หอนาฬิกาเทศบาลตำบลสิเกา อำเภอสิเกา , วันที่ 5 กันยายน พบกับงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าย่านตาขาว” ณ บริเวณหัวสะพานเก่า อำเภอย่านตาขาว , วันที่ 12 กันยายน พบกับงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าหยงสตาร์-ท่าข้าม-ทุ่งยาว” ณ ตลาดท่าข้าม อำเภอปะเหลียน และวันที่ 19 กันยายน พบกับงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” ณ บริเวณลานวัฒนธรรมวัดห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง