เริ่มแล้ว! งาน Phuket Parkland & Music Fest 2025” เทศกาลดนตรีและไลฟ์สไตล์สุดยิ่งใหญ่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – อบจ.ภูเก็ต ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐ-เอกชน จัดงาน เทศกาลดนตรีและไลฟ์สไตล์สุดยิ่งใหญ่ Phuket Parkland & Music Fest 2025 เพื่อยกระดับเทศกาลดนตรีให้เป็นงานสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ที่ผสมผสานดนตรี ศิลปะ และวิถีชีวิตเข้าด้วยกัน สร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยว
เมื่อคืนวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ที่ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดพิธีเปิดงาน “Phuket Parkland & Music Fest 2025” เทศกาลดนตรีและไลฟ์สไตล์สุดยิ่งใหญ่ ของจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการ
โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และ นายวสวัตติ์ หงส์สาสุภสกุล รองนายก อบต.ไม้ขาว กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อยกระดับเทศกาลดนตรี ให้เป็นงานสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ที่ผสมผสานดนตรี ศิลปะ และวิถีชีวิตเข้าด้วยกัน สร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “งาน Phuket Parkland & Music Fest 2025 ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือเทศกาลแห่งการใช้ชีวิต (Lifestyle Festival) ที่สะท้อนตัวตนของภูเก็ต ทั้งด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง และผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชน เราตั้งใจให้งานนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว”
ไฮไลท์เด็ดตลอด 3 วัน (29–31 สิงหาคม 2568) คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง : สิงโต นำโชค, ไมยราพ, วสันต์ 17, MEAN, เทียนไขและวานิช โซนอาหารและวัฒนธรรม : เมนูพื้นเมืองภูเก็ต + สตรีทฟู้ดยอดนิยม โซนงานศิลป์และพื้นที่สร้างสรรค์ : เปิดเวทีให้เยาวชนแสดงศักยภาพ โซนกิจกรรมครอบครัว : การประกวด Cover Dance และกิจกรรมชุมชน และการแสดงพลุ สุดอลังการปิดท้ายค่ำคืน