ชัดเจน! ประชาคมชุมชนตำบลหาดทรายรี แสดงจุดยืนไม่เอาไม้หลักปักชายหาดป้องกันน้ำกัดเซาะ อ้างไม่ยั่งยืน นักท่องเที่ยวหนี

ชุมพร - ประชาคมชุมชนตำบลหาดทรายรี แหล่งท่องเที่ยวดัง กว่า 300 คน ร่วมแสดงจุดยืนไม่เอาไม้หลักปักชายหาดป้องกันน้ำกัดเซาะ อ้างไม่ยั่งยืน หักผุพังเป็นตอฝังดิน อันตราย นักท่องเที่ยวหนี เรียกร้องผู้เกี่ยวข้องอยากได้แนวกันคลื่นแบบถาวรยั่งยืน
ที่ศาลาวัดสุวรรณคูหาวารีวงศ์ หรือ วัดถ้ำโพงพาง หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมและร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งในช่วงฤดูลมมรสุมของทุกปี ที่บริเวณชายหาดหน้าวัดจนพังเสียหายและได้เสียพื้นที่ไปแล้วส่วนหนึ่ง โดยมี นางสกุลตลา ไมตรีจิตร นายก อบต.หาดทรายรี นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 นายทรงชัย ชูทิพย์ โยธาธิการและผังเมือง จ.ชุมพร นายเดช เพชรวรรณ กำนันตำบลหาดทรายรี พร้อมด้วย พระครูปลัดวีระยุทธ ทนตจิตโต เจ้าอาวาสวัด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 ส.ค.68
โดยมีชาวบ้านหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 รวมกว่า 300 คน และผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมทำประชาคมแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมประชาคม มีความต้องการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหน้าวัดถ้ำโพงพาง ยาวกว่า 200 เมตร ซึ่งในเดือนตุลาคมของทุกปี จะเป็นช่วงหน้าฤดูมรสุม คลื่นลมกำลังแรง ได้ซัดตะลึ่งจนที่ดินชายหาดหน้าวัดและถนนพังเสียหายจนเกือบถึงหน้าพระอุโบสถ หรือ โบสถ์ แล้ว
โดยที่ผ่านมาได้มีการปักเสาไม้เพื่อชะลอคลื่นและป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งช่วงฤดูมรสุม แต่ก็ไม่สามารถป้องกันปัญหาได้แบบยั่งยืน เนื่องจากเสาไม้ได้ชำรุดผุหักเป็น 2 ท่อน และเป็นตอแหลมฝังดินทรายอยู่บนชายหาดเป็นอันตรายกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว และส่วนหนึ่งถูกกระแสน้ำพัดไปกองบริเวณชายหาดใกล้เคียง ซึ่งทำให้ทัศนียภาพ และภูมิทัศน์บนชายหาดดูเสื่อมโทรมไม่สวยงาม จนเป็นภาพที่ผู้มาทำบุญ นักท่องเที่ยว และชาวบ้านทั่วไป ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาการปักเสาไม้ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งไม่ได้ผล
โดยการประชุมทำประชาคมและแสดงความคิดเห็นชาวบ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน พร้อมผู้นำชุมชนและเจ้าอาวาสวัด เรียกร้องผ่าน นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต1 นายทรงชัย ชูทิพย์ โยธาธิการและผังเมือง จ.ชุมพร ขอให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ดังนี้
1.จะไม่ให้ดำเนินการ มีการปักไม้เพื่อซ่อมแซมและเพิ่มเติมอีกต่อไป 2.ต้องการให้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่งแบบยั่งยืนตามแบบวิศวกรโยธา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 3.จัดให้มีการประชุมประชาคมและแสดงความคิดเห็นของประชาชนในตำบลขึ้นอีกโดยเร็วที่สุด
ด้าน นางสกุลตลา ไมตรีจิตร นายก อบต.หาดทรายรี กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ในช่วง 3 ปีผ่านมา ที่มีการนำเสาไม้ไปปักบนแนวยาวชายหาดหน้าวัด ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กลับกลายเป็นปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีก เพราะเสาไม้ผุพังหักเสียหายเป็นตอฝั่งอยู่บนชายหาด อันตรายต่อนักท่องเที่ยว และทำให้ภูมิทัศน์เสื่องโทรม ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาำทะเลกัดเซาะชายฝั่งได้จริง จึงต้องการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากกว่า