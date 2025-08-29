สงขลาเปิดงาน “Vijit @Hat Yai เสน่ห์ไทย ICE DOME” สุดอลังการครั้งแรกในไทย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลาเปิดงาน “Vijit @Hat Yai เสน่ห์ไทย ICE DOME” ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 21 ก.ย. 2568 พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ผสานศิลปะ ประเพณี และความเป็นไทยผ่านประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลก
วันนี้ (29 ส.ค.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดงาน “Vijit @Hat Yai เสน่ห์ไทย ICE DOME” อย่างเป็นทางการ ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 21 ก.ย. 2568 เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ผสานศิลปะ ประเพณี และความเป็นไทยผ่านประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลก โดยมี นายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม ททท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดมีความพร้อมทุกด้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย พร้อมเชิญชวนร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลัก อาทิ พญานาค หนุมาน ยักษ์ รถตุ๊กๆ มวยไทย และผีตาโขน ที่จัดแสดงอย่างตระการตาภายในไอซ์โดมอุณหภูมิ -15 องศาเซลเซียส
ด้านนายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม ททท. กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand Festival Experience เพื่อส่งเสริมการเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยคาดว่าตลอด 24 วันของการจัดงาน จะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนกว่า 720 ล้านบาท ทั้งจากการท่องเที่ยว ร้านค้า และที่พักในพื้นที่หาดใหญ่
ภายในงานแบ่งเป็น 7 ไฮไลท์การแสดง ได้แก่ การฉายภาพสุดล้ำ “ใต้สายธาราศิลป์” การจัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งใน “เสน่ห์ไทย ICE DOME” การแสดงน้ำพุประกอบแสงเสียง “จรัสแสงธารานภาพราว” รวมถึงสวนไฟประดับสุดโรแมนติก สนามเด็กเล่นเรืองแสง และพฤกษาแฟนตาซีสุดตระการตา พร้อมคาราวานร้านค้าและการแสดงแกะสลักน้ำแข็งสดทุกวันเสาร์–อาทิตย์
นอกจากนี้ ยังมีดนตรีกลางสวน “Music in the Garden” ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เพิ่มบรรยากาศให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมบริการรถสาธารณะและจุดจอดรถรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Vijit Hat Yai เสน่ห์ไทย Ice Dome, Thailand Festival และ TikTok : Vijit Hat Yai เสน่ห์ไทย Ice Dome เพื่อไม่พลาดทุกกิจกรรมสุดพิเศษที่เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา