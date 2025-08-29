xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.การศึกษา วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 08.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย ดร.กมล รอดคล้าย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการการศึกษาที่มีความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย อาทิ ผลงานวิจัยที่โดดเด่นและกลไกส่งเสริมการวิจัย แนวทางการดำเนินการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) แนวทางปฏิรูปการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล /Active Learning รวมทั้งแนวทางการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

คณะกรรมาธิการได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยในมิติที่หลากหลาย ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อไปพัฒนาประเทศ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้พบว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการที่แข็งแกร่ง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ผ่านกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่เน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ การฝึกภาคสนาม และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจริง รวมถึงมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างสำหรับประชาคมอาเซียน เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมในระดับภาคไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งสามารถนำไปขยายผลให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมภูมิปัญญา ตามแนวคิด “ตามรอยเจ้าฟ้าจากยอดเขาสู่ใต้ทะเล” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กำลังโหลดความคิดเห็น