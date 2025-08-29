กรมส่งเสริมการเกษตรนำคณะกงสุลใหญ่จีนประจำสงขลาชมสวนทุเรียนคุณภาพ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสวนทุเรียนคุณภาพ ต้อนรับกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดสงขลา สร้างความเชื่อมั่น ทุเรียนชายแดนใต้สู่ตลาดสากล
วานนี้ (28ส.ค.) กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำความมั่นใจ เชื่อมั่นส่งออกทุเรียนชายแดนใต้ จัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นการผลิต ทุเรียนคุณภาพ โดยเชิญกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา และคณะผู้แทน เยี่ยมชม สวนทุเรียนคุณภาพ ณ สวนทุเรียนจิตร์รักษา หมู่ที่ 8 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ของ คุณจักรี สุวรรณภูมิ ซึ่งปลูกทุเรียนพันธ์หมอนทอง 15 ไร่กว่า 200 ต้น และปลูกมา 8 ปี ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่5ปีแรกและยังเป็นหนึ่งในสวนทุเรียนคุณภาพส่งออกไปยังประเทศจีน มีกระบวนการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP และระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การดูแลสวน การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการคัดแยกและบรรจุภัณฑ์
คณะที่ลงพื้นที่ประกอบด้วย นายวัง จื้อเจียน (Wang Zhijian) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายประถม มุสิกรักษ์ เกษตรจังหวัดสงขลา
นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนิน 8 มาตรการเข้มส่งเสริมไม้ผลคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้สำคัญอย่างทุเรียน มังคุด และลำไย ด้วยมาตรการแบบบูรณาการ ครอบคลุมตั้งแต่สวนจนถึงตลาด
พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เช่น การอบรมเร่งด่วน เกษตรกรเรื่อง GAP และสุขอนามัยสวน ป้องกันการสวมสิทธิ์ GAP จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และสุ่มตรวจดิน – น้ำ และภาชนะ ยกระดับสุขอนามัยของสวน สะอาดตั้งแต่สวนถึงตลาด ลดปนเปื้อน สร้างความมั่นใจผู้ซื้อ การเฝ้าระวังหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน โดยสำรวจสวนทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างรายได้ เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร กับผู้ประกอบการส่งออก ผลักดันการแปรรูปเพิ่มมูลค่า เช่น ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนอบกรอบ ขยายตลาดต่างประเทศ
ที่ต้องการผลไม้คุณภาพสูง ปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์ใหม่ ชูจุดเด่น “ทุเรียนชายแดนใต้” รสชาติเข้มข้น เนื้อแห้งมัน เป็นเอกลักษณ์
นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา
กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการรับรองมาตรฐาน GAP ทุเรียน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 5,024 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 23,239.95 ไร่ การเพิ่มมูลค่าการผลิตและการขยายช่องทางการตลาด เพื่อรักษาคุณภาพ และความเชื่อมั่นในตลาดส่งออก
สร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทุเรียนด้อยคุณภาพ ออกสู่ตลาด พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มความเชื่อมั่นในการส่งออก โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งนำเข้า ทุเรียนไทยเป็นหลัก
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้นำเข้าผลไม้ของจีน ว่าทุเรียน จากภาคใต้ของไทยมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล พร้อมรองรับความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง
สำหรับการประเมินข้อมูลสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด ปี 2568 พบว่า มีเนื้อที่ยืนต้น 870,593 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.88 เนื้อที่ให้ผล 622,111 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 899 กิโลกรัมต่อไร่ และคาดว่าปี 2568 จะมีผลผลิตรวม 559,295 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.48 ที่ผ่านมา ซึ่งเน้นยกระดับการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานทั้ง GAP และ GMP
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ปลุกทุเรียน การส่งเสริม ระบบตรวจสอบย้อนกลับ และการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อให้ผลผลิตทุเรียนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่