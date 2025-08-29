ชาวบ้านสตูลเผยเป็นไปตามคาด หลังศาลรัฐธรรมนูญชี้ “แพทองธาร” พ้นเก้าอี้นายกฯ

สตูล – คอการเมืองสตูลเผยเป็นไปตามความคาดหมาย หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ “แพทองธาร ชินวัตร” พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ระบุคลิปเสียงชัดเป็นการพูดคุยระหว่างลุงกับหลาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นความอ่อนแอของรัฐบาล
วันนี้ (29 ส.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยสำคัญในคดีคลิปเสียงของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กับ สมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยชี้ว่าเป็นการกระทำที่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 164 (1) ส่งผลให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง และ คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติ
โดยศาลรัฐธรรมนูญระบุใจความตอนหนึ่งว่า “การขอความเห็นใจจากผู้นำต่างชาติ ไม่อาจถือเป็น “เทคนิคการเจรจา” ตามที่ฝ่ายผู้ถูกร้องชี้แจง แต่สะท้อนถึงการขาดความรอบคอบและไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือว่าลดทอนเกียรติภูมิและสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทย”
ขณะที่ นายภิญโญ บัวบุญ อายุ 54 ปี ชาวบ้านคอการเมือง จ.สตูล ให้ความเห็นว่า คำวินิจฉัยของศาลไม่เกินความคาดหมาย เพราะหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า การเจรจาดังกล่าวไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงรัฐ แต่เป็นเพียงการพูดคุยระหว่างลุงกับหลาน ซึ่งสะท้อนความอ่อนแอของรัฐบาล และเป็นปัจจัยให้เกิดการสูญเสียศักดิ์ศรีในเวทีระหว่างประเทศ
“หากประเทศไทยมีรัฐบาลที่เข้มแข็งและยึดหลักการระหว่างประเทศมากกว่านี้ จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่อาจลุกลามเป็นความเสี่ยงต่อสงครามระหว่างประเทศ” นายภิญโญ กล่าว