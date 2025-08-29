xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดสงขลาชวนร่วมงาน “เสน่ห์สงขลาเมืองแห่งตาลโตนด” ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดงาน “เสน่ห์สงขลาเมืองแห่งตาลโตนด” ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค. 2568 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด ผ่านการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวรัตนา ไมสัน พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายอำเภอสทิงพระ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และผู้แทนจากส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ภายในงานได้คัดสรรผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด จำนวนกว่า 50 บูธ ให้มาลองชม ชิม ชอป ทั้งขนม เครื่องดื่ม และไอศกรีมตาลโตนด รวมถึงกระเป๋าจักสาน ผ้ามัดย้อม และงานฝีมือสุดประณีต พร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจให้ร่วมสนุก อาทิ สาธิตทำอาหาร เมนู Fine Dining จากวัตถุดิบตาลโตนด รังสรรค์โดยเชฟฝีมือเยี่ยม กิจกรรมเวิร์คชอปทำสบู่ตาลโตนด ช็อกโกแลตขนมดู พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากลูกหลานชาวคาบสมุทรสทิ้งพระ และมาร่วมค้นพบเรื่องราวจาก “ตาลโตนด” อีกมากมายที่คุณอาจยังไม่เคยรู้



















จังหวัดสงขลาชวนร่วมงาน “เสน่ห์สงขลาเมืองแห่งตาลโตนด” ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.นี้
จังหวัดสงขลาชวนร่วมงาน “เสน่ห์สงขลาเมืองแห่งตาลโตนด” ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.นี้
จังหวัดสงขลาชวนร่วมงาน “เสน่ห์สงขลาเมืองแห่งตาลโตนด” ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.นี้
จังหวัดสงขลาชวนร่วมงาน “เสน่ห์สงขลาเมืองแห่งตาลโตนด” ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.นี้
จังหวัดสงขลาชวนร่วมงาน “เสน่ห์สงขลาเมืองแห่งตาลโตนด” ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.นี้
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น