จังหวัดสงขลาชวนร่วมงาน “เสน่ห์สงขลาเมืองแห่งตาลโตนด” ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.นี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดงาน “เสน่ห์สงขลาเมืองแห่งตาลโตนด” ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค. 2568 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด ผ่านการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวรัตนา ไมสัน พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายอำเภอสทิงพระ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และผู้แทนจากส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ภายในงานได้คัดสรรผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด จำนวนกว่า 50 บูธ ให้มาลองชม ชิม ชอป ทั้งขนม เครื่องดื่ม และไอศกรีมตาลโตนด รวมถึงกระเป๋าจักสาน ผ้ามัดย้อม และงานฝีมือสุดประณีต พร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจให้ร่วมสนุก อาทิ สาธิตทำอาหาร เมนู Fine Dining จากวัตถุดิบตาลโตนด รังสรรค์โดยเชฟฝีมือเยี่ยม กิจกรรมเวิร์คชอปทำสบู่ตาลโตนด ช็อกโกแลตขนมดู พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากลูกหลานชาวคาบสมุทรสทิ้งพระ และมาร่วมค้นพบเรื่องราวจาก “ตาลโตนด” อีกมากมายที่คุณอาจยังไม่เคยรู้