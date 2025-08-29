พังงา นำ “นกเงือก” ออกแบบลวยลายโผบินบนผืนผ้า ผสานกับธรรมชาติ ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นพังงา

พังงา - ผู้ว่าฯพังงา นำทีมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทย นำ “นกเงือก” ออกแบบเป็นลวดลายโผบินในผืนผ้า ผสานกับธรรมชาติ ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นของพังงา
วันนี้ ( 29 ส.ค. 68) นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา กิจกรรมที่ 2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์ กิจกรรมย่อย การจัดแสดงผลสำเร็จการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้ประกอบการผ้า กลุ่มภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา
ภายในงานมีการเดินแบบผ้าไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มาในชุดทรงคุณค่า ผลงานเสียงแห่งพังงา เป็นเสื้อบาติก โทนสีร่วมสมัย ผสมผสานกับลวดลายอัตลักษณ์พื้นถิ่น ได้แก่ นกเงือกเป็นลายที่เด่นชัด โผบินอย่างสง่างาม ประสานกับทิวเขาที่ทอดยาวและโขลงช้าง ประกอบกับลายเส้นคลื่นที่พลิ้วไหวและเสริมด้วยเต่ามะเฟือง โดยรวมสื่อถึงพลัง ความรัก และความผูกพันระหว่างผู้คนกันกับธรรมชาติ สะท้อนถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา
นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มาในผลงานบทกวีแห่งพังงา สื่อถึงการเล่าเรื่องผ่านลวดลายบนผืนผ้า เสมือนบทกวีที่ถ่ายทอดธรรมชาติ ความรัก และวิถีชีวิตอันโดดเด่น สะท้อนพลังและความงามแห่งผืนแผ่นดินพังงา ลวดลายทิวเขาที่ทอดยาวสลับซับซ้อน สื่อความงามของธรรมชาติ ผสานด้วยโขลงช้าง สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงของชุมชน ตัวแทนแห่งความรัก อยู่บนผืนผ้า เสมือนบทกวีที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตและภูมิทัศน์ของพังงา
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มาในชุดเสื้อบาติก ผลงาน พังงาเกลียวคลื่นแห่งอันดามัน ลวดลายบนผืนผ้า คือเกลียวคลื่นจังหวัดพังงาที่พลิ้วไหว สื่อถึงความเคลื่อนไหวของท้องทะเลอันดามัน ลักษณะเส้นโค้งเว้าเรียงรายและผสานลวดลายเข้ากับลายเต่ามะเฟือง ซึ่งเป็นเต่าทะเลที่ขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดท้ายเมืองเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้เต่ายังสื่อถึงความอายุมั่นขวัญยืน เต่ามะเฟืองสายใยทะเลพังงา เต่ามะเฟืองไม่ได้อยู่เพียงลำพัง แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศและวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
รวมทั้งนางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์ จากกลุ่มผู้ประกอบการผ้า และนักเรียนร่วมเดินแบบผ้าไทยในครั้งนี้
งานในวันนี้ เป็นกิจกรรมการจัดแสดงผลสำเร็จการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน ผู้ประกอบการผ้า คณะครู นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จังหวัด จำนวน 120 คน กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้า และการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้า ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบให้มีคุณภาพมาตรฐาน และการอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงา ตลอดถึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยพื้นถิ่นแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ